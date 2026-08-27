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Ціна на мед в Україні 2026: скільки просять за літр та оптову партію

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Серпня 2026, 16:00 3 хв.
Ціна на мед в Україні 2026
Фото Pexels

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