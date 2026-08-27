Ціна на мед в Україні 2026: скільки просять за літр та оптову партію

Український ринок меду продовжує активно працювати, а ціна продукту у 2026 році залежить від сорту, якості, обсягу та способу продажу. Вартість може суттєво відрізнятися у пасічників, на ринках та під час гуртової купівлі.

Ми проаналізували актуальні оголошення пасічників на OLX, щоб з’ясувати, яка ціна на мед в Україні у 2026 році, скільки коштує 1 літр меду та як змінюється вартість при купівлі оптом.

Роздрібна ціна за 1 л меду: що пропонують бджолярі на сайті OLX

За даними сайту OLX, де наразі розміщено понад 200 тематичних оголошень, базова ціна на мед за літр натурального продукту коливається в межах від 250 до 500 грн. Вартість напряму залежить від регіону збору та конкретного сорту.

Судячи з фотографій оголошень, ціна за 1 літр меду у 2026 році виглядає наступним чином: свіжовикачаний соняшниковий продають по 300 грн, гречаний можна знайти за 260 гривень, а Карпатський обійдеться у 330 грн за літрову банку.

Загалом, середня ціна на мед в Україні у роздрібному сегменті розподілилася так:

Соняшниковий та ріпаковий: 300 – 350 грвень/л;

Травневий (садовий): 300 – 380 гривень/л;

Липовий та гречаний: 400 – 455 гивень/л;

Акацієвий: 480 – 500 грн/л.

Яка ціна на мед оптом

Для тих, хто планує великі закупівлі, ситуація на ринку виглядає інакше. Середня ціна на мед оптом 2026 року становить від 110 до 200 грн за кілограм. Кінцева ціна на мед оптом формується на основі обсягів партії та ботанічного походження продукту.

Орієнтовні оптові розцінки за сортами:

Ріпаковий та соняшниковий віддають найдешевше — 110–140 грн/кг;

Луговий (різнотрав’я) оцінюється у 130–170 грн/кг;

Липовий та гречаний коштуватимуть 160–200 грн/кг.

Варто відзначити, що ціна на мед акації у 2026 року залишається традиційно найвищою. За цей рідкісний та преміальний сорт оптові покупці мають заплатити від 200–250 гривень/кг і більше.

Ціна на мед різнотрав’я: порівняння пасік та супермаркетів

Один із найпопулярніших сортів серед українців — луговий. Наразі ціна на мед різнотрав’я становить від 125 до 370 гривень за кілограм. Проте є суттєва різниця між купівлею з рук та в магазині.

Якщо ти купуєте безпосередньо у пасічника через сайт OLX, свіжий продукт коштуватиме 300 грн за літр (що дорівнює приблизно 1,4–1,5 кг ваги). Трилітровий бутель такого меду обійдеться близько 1100 грн.

Варто пам’ятати: якщо до різнотрав’я потрапила значна частка соняшнику, такий продукт пасічники віддають дешевше.

У торговельних мережах (наприклад, Епіцентр чи Auchan) розцінки інші через витрати на фасування та логістику. За скляну баночку об’ємом 500 грамів доведеться викласти від 130 до 180 гривень, а кілограм брендованого продукту на полиці магазину потягне на 220–350 гривень.

Фото в матеріалі: Скріншот.

Окрім липового чи соняшникового є чимало інших смачних сортів меду, як-от евкаліптовий, каштановий і багато інших. Про незвичні види меду ми розповідали раніше.

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