Каждый русский узнает всю правду. Новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 4 апреля опубликовал новое обращение о нападении России на Украину и тех зверствах, что совершают оккупанты на наших землях.

– Сегодня был действительно трудный день. Эмоциональный.

Посетил наши города Киевской области, которые мы освободили от оккупантов. Стоянка, Ирпень, Буча.

Конечно, сейчас эта местность смотрится уже не так, как вчера. Тела убитых людей, убитых украинцев уже унесли с большинства улиц. Но во дворах, в домах убитые остаются.

Города просто разбиты. На дорогах сожжена военная техника, разбиты и расстреляны машины. Особенно тяжело смотреть на следы пуль на машинах с надписью “Дети”.

Мы только начали расследование всего того, что сделали оккупанты. К настоящему времени только в одной Буче известно о более трехсот убитых и замученных людей. Вероятно, перечень жертв будет значительно больше, когда будет проверен весь город. И это только один город.

Придет время, когда каждый россиянин узнает всю правду о том, кто из их сограждан убивал, — говорит Зеленский.

Кто приказывал. Кто закрывал глаза на убийства.

Мы все это установим. И сделаем всемирно известным. Сейчас 2022 год.

И у нас есть гораздо больше инструментов, чем у тех, кто привлекал к ответственности нацистов после Второй мировой войны.

Мы уже делаем все, чтобы поскорее установить всех причастных российских военных к этим преступлениям. Все, чтобы их наказать. Это будет совместная работа нашего государства с Европейским Союзом и международными институтами, в частности, с Международным уголовным судом.

Обсудил сегодня это с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. А также с канцлером Австрии Негаммером. Договорились о его визите в Украину в ближайшее время.

Расследование военных преступлений русских войск обсудил и с президентом Польши Дудой. Также говорили о новых санкциях против России, гуманитарном и оборонном сотрудничестве с Польшей.

Все преступления оккупантов фиксируются. Обеспечивается необходимая процессуальная основа для привлечения виновных российских военных к ответственности за каждое совершенное ими преступление.

Хочу подчеркнуть: мы заинтересованы в максимально полном, прозрачном расследовании, результаты которого будут известны и объяснены всему международному сообществу.

Мы обеспечиваем максимальный доступ журналистов в Бучу и другие освобожденные города Украины. Сотен журналистов со всего мира. И мы заинтересованы в том, чтобы там были тысячи журналистов. Как можно больше!

Чтобы мир видел, что сделала Россия.

Смотри полное видео обращение Зеленского сегодня, 4 апреля.

Напомним, ранее мы рассказывали про выступление Зеленского на Grammy-2022 и о поддержке всемирно известных исполнителей.