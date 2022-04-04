Харків живе попри все: місто продовжують бомбити, але воно тримається

Російські окупанти продовжують тероризувати Харків. Лише за вчора, 3 квітня, по місту було здійснено 400 обстрілів. 34 людини зазнали поранень, серед них три дитини, семеро — загинули.
Міський голова Харкова Ігор Терехов розповідає, що насправді не було ще жодного дня з початку повномасштабного вторгнення Росії, коли б по Харкову не завдавали ударів
Б’ють як із землі, так і з повітря. Сьогодні вони знову завдають по місту ударів, що руйнують житлові будинки та інфраструктуру.
Куди цілить ворог — абсолютно незрозуміло. Він палить не розбираючи.
Я оцінюю це як геноцид проти українського народу, — говорить Терехов.
Я оцінюю це як геноцид проти українського народу, — говорить Терехов.
Харків живе попри все. Усі комунальні служби працюють 24 години на добу, щоб усувати ураження, які постійно виникають у результаті обстрілів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому люди повертаються до Києва, а на захід їде все менше охочих.