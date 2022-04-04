Харків живе попри все: місто продовжують бомбити, але воно тримається

Російські окупанти продовжують тероризувати Харків. Лише за вчора, 3 квітня, по місту було здійснено 400 обстрілів. 34 людини зазнали поранень, серед них три дитини, семеро — загинули.

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповідає, що насправді не було ще жодного дня з початку повномасштабного вторгнення Росії, коли б по Харкову не завдавали ударів

Б’ють як із землі, так і з повітря. Сьогодні вони знову завдають по місту ударів, що руйнують житлові будинки та інфраструктуру.

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Куди цілить ворог — абсолютно незрозуміло. Він палить не розбираючи.

Я оцінюю це як геноцид проти українського народу, — говорить Терехов.

Харків живе попри все. Усі комунальні служби працюють 24 години на добу, щоб усувати ураження, які постійно виникають у результаті обстрілів.

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