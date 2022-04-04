Люди повертаються до Києва, а на захід їде все менше охочих — розповідаємо чому

Хвиля охочих покинути свої домівки та виїхати з гарячих точок спадає. В західному напрямку потяги їдуть вільні. Натомість дедалі більше людей повертається попри небезпеку.

На залізничному вокзалі Києва значно спокійніше, ніж було кілька тижнів тому, бо за захід України їде все менше людей.

А зі Львова навпаки, багато людей повертаються до столиці до своїх домівок та рідних, які відмовились покидати місто.

Люди повертаються до Києва, адже він потроху оживає. Раніше ми розповідали, як у Києві відновлюють роботу підприємці.