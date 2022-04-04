Люди возвращаются в Киев, а на запад едет все меньше желающих – рассказываем почему

Волна желающих покинуть свои дома и выехать из горячих точек спадает. В западном направлении поезда уезжают свободные. Вместо этого все больше людей возвращается, несмотря на опасность.

На железнодорожном вокзале Киева гораздо спокойнее, чем было несколько недель назад, ведь на запад Украины едет все меньше людей.

А из Львова наоборот, многие возвращаются в столицу в свои дома и к родным, которые отказались покидать город.

Люди возвращаются в Киев, ведь он понемногу оживает. Раньше мы рассказывали, как в Киеве возобновляют работу предприниматели.