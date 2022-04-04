Харьков живет, несмотря ни на что: город продолжают бомбить, но он держится

Российские оккупанты продолжают терроризировать Харьков. Только вчера, 3 апреля, по городу осуществили 400 обстрелов. 34 человека получили ранения, среди них три ребенка, семеро — погибли.

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказывает, что на самом деле не было еще ни одного дня с начала полномасштабного вторжения России, когда бы по Харькову не наносились удары.

Бьют как из земли, так и из воздуха. Сегодня они снова наносят по городу удары, разрушающие жилые дома и инфраструктуру.

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Куда целит враг — совершенно непонятно. Он бьет без разбора.

Я оцениваю это как геноцид против украинского народа, — говорит Терехов.

Харьков живет, несмотря ни на что. Все коммунальные службы работают 24 часа в сутки, чтобы устранять все возникающие в результате обстрелов неполадки.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему люди возвращаются в Киев, а на мероприятие едет все меньше желающих.