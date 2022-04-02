На Харківщині отруїли 30 окупантів: як пиріжки стали зброєю мирних жителів

Українці протистоять російським окупантам усіма можливими засобами та доводять, що загарбників не бояться навіть в тимчасовій окупації.

Так, Головне управління розвідки МО України повідомляє, що жителі Ізюмського району Харківської області “пригостили” росіян з третьої мотострілкової дивізії Росії отруєними пиріжками.

Як наслідок — двоє окупантів загинули одразу, а ще 28 потрапили до реанімації. Стан їхнього (не)здоров’я уточнюється.

Та не лише українці отруюють мерзотників. Вони й самі непогано це роблять. Ще близько 500 військовослужбовців тої ж третьої мотострілкової дивізії РФ потрапили в лікарні внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження.

Командування рашистів списує ці випадки на “не бойові втрати”.

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Мародерство російських військових в Україні лякає: рашисти безсоромно крадуть з домівок українців на окупованих територіях одяг, побутову техніку, парфуми, дитячі речі та навіть килими.

Про свої ниці “подвиги” росіяни вихваляються дружинам у телефонних розмовах. І отримують не осуд, а схвалення! Дивися, як психологи аналізують поведінку росіян та чому рашисти не мають почуття власної гідності.