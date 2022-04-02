В Харьковской области отравили 30 оккупантов: как пирожки стали оружием мирных жителей

Украинцы противостоят российским оккупантам всеми возможными средствами и доказывают, что захватчиков не боятся даже во временной оккупации.
Так, Главное управление разведки МО Украины сообщает, что жители Изюмского района Харьковской области “угостили” россиян из третьей мотострелковой дивизии России отравленными пирожками.
В результате двое оккупантов погибли сразу, а еще 28 попали в реанимацию. Состояние их (не)здоровья уточняется.
Но не только украинцы отравляют мерзавцев. Они и сами хорошо это делают. Еще около 500 военнослужащих той же третьей мотострелковой дивизии РФ попали в больницы в результате тяжелого отравления алкоголем неизвестного происхождения.
Командование рашистов списывает эти случаи на “не боевые потери”.
Мародерство российских военных в Украине пугает: рашисты беззастенчиво воруют из домов украинцев на оккупированных территориях одежду, бытовую технику, парфюмерию, детские вещи и даже ковры.
О своих низких “подвигах” россияне хвастаются женам в телефонных разговорах. И получают не осуждение, а одобрение! Смотри, как психологи анализируют поведение россиян и почему рашисты не имеют чувства собственного достоинства.