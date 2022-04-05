Устрашение и похищение педагогов — как во временно оккупированном Мелитополе начался образовательный процесс

Во временно оккупированном Мелитополе рашисты грабят местные предприятия и держат в страхе мирное население.

После многочисленных запугиваний и похищений педагогов, фейковой главе города Галине Данильченко удалось вынудить некоторых педагогов в ВУЗах начать обучение по российской программе.

Люди бегут из Мелитополя по полям, потому что на блок-постах рашисты не выпускают, да еще и вручают мужчинам повестки в так называемый народный военкомат. Между тем, в городе гуманитарная катастрофа.

Оккупанты начинают вывозить оборудование с Мелитопольских заводов, воровать, — говорит городской голова Иван Федоров.

Но это свидетельствует о том, что россияне и сами понимают — долго продержаться им не удастся. Так что в лучших своих традициях хотят успеть побольше награбить.

Смотри, как живет город и область сегодня.

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