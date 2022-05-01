Захищаємо життя, обороняємо Україну. До Львова прибула перша партія броньованих швидких із Великої Британії

Партія перших броньованих швидких автомобілів вже в Україні. Ці автівки призначені для порятунку поранених військових і мирних жителів у зонах активних бойових дій.

Закупили та придбали їх за підтримки Віктора та Олени Пінчуків.

Бронемашини доставили з Великої Британії, де на найбільшому виробництві швидких їх переобладнали на реанімобілі з виходами для підключення необхідного медичного обладнання.

Ці машини можуть їздити навіть на пробитих шинах, що робить їх насправді незамінними на фронті. Як говорить водій медицини катастроф Віктор Малишко, коробка автомат в управління дуже проста.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, російські окупанти обстріляли десятки машин екстренної медичної допомоги. Через це були жертви й серед медиків.

Аби рятувати життя інших, працівники екстреної допомоги також повинні мати надійний захист. Ці броньовані машини можуть гарантувати доступ до найнебезпечніших місць під час евакуації з поля бою чи гарячих точок.

Вони успішно пройшли техогляд та вже прямують до лінії фронту.

Який вигляд мають броньовані швидкі – дивись у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як працюють лікарі-трансплантологи в Україні під час війни.