Україна

Захищаємо життя, обороняємо Україну. До Львова прибула перша партія броньованих швидких із Великої Британії

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 01 Травня 2022, 07:00

Більше відео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 травня
0:03:22
Що чекати Одесі 2 травня
Що чекає на Одесу 2 травня — психологічний тиск, провокації та заколоти?
Привид Києва
Легенда, яка не стала дійсністю: військові розповіли про Привида Києва
0:07:56
звернення Зеленського 30 квітня
Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву — вечірнє звернення Зеленського
Дивитись більше

Останні відео
0:04:27
Воєнні злочини Росії

Породжує безкарність: як Росія раніше вчиняла воєнні злочини, а світ висловлював стурбованість
0:03:51
Броньовані швидкі машини
Захищаємо життя, обороняємо Україну. До Львова прибула перша партія броньованих швидких із Великої Британії
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 травня
0:03:22
Що чекати Одесі 2 травня
Що чекає на Одесу 2 травня — психологічний тиск, провокації та заколоти?
Привид Києва
Легенда, яка не стала дійсністю: військові розповіли про Привида Києва
0:07:56
звернення Зеленського 30 квітня
Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву — вечірнє звернення Зеленського
0:01:53
Святослав Паламар про ситуацію в Маріуполі
Врятовані з-під завалів: евакуація та останні новини з Маріуполя від командира полку Азов
0:03:18
Ситуація в Харкові 30.04.2022
Росіяни трощать оселі, бібліотеки та лікарні — ситуація в Харківській області
0:03:35
ЗСУ у Тік Ток - як українські військові підкорюють соцмережу
Танцюють, співають, жартують — чим українські військові підкорюють Тіk Тоk
0:05:16
Ціни на бензин в Україні
Зростання неминуче — коли закінчиться дефіцит пального в Україні та наскільки можуть підвищитись ціни
Більше відео
Воєнні злочини Росії
Читати далі
Породжує безкарність: як Росія раніше вчиняла воєнні злочини, а світ висловлював стурбованість
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 травня
Читати далі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 травня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь