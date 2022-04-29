Операції під час війни: як працюють лікарі-трансплантологи в Україні

Через перші російські ракети, які вдарили по Києву, лікарі-трансплантологи змушені були скасувати всі операції. Одній пацієнтці — навіть за 20 хвилин до пересадки нирки.

Три тижні команда Київської обласної лікарні не покидала своїх пацієнтів, проте оперувати теж не могли. Новим місцем їхньої роботи стала Волинь.

Саме там для київських трансплантологів створили ціле відділення з усім необхідним обладнанням. І їм таки вдалося зробити операцію жінці, яка в перший день повномасштабного вторгнення її так і не дочекалася.

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Як усе починалося

Щойно у столиці 24 лютого пролунали перші вибухи, лікар помчав на роботу, так само, як і його колеги. У той час у відділені трансплантології було близько 30 пацієнтів, двоє з них — після пересадки.

Керівник центру трансплантації Київської обласної клінічної лікарні Михайло Загрійчук розповідає, що доводилось брати монітори й крапельниці та облаштовувати у підвалі імпровізовану реанімацію, де виходжували хворих.

У періоди між бомбардуваннями лікарі підіймалися у відділення. За себе вони не боялись, було страшно лише за пацієнтів.

Нині разом із відділенням переїхали і його підопічні з різних областей України, у чиїх рідних містах та селах і досі лунають звуки обстрілів та вибухів.

Оперують переважно у Львові, Ковелі, а також у Луцьку. Однак медики вірять у близьку перемогу та відновлення своєї важливої справи.

Водночас наша країна пристосовується до умов війни та всіляко намагається допомагати своїм громадянам рятувати їхні життя. Тож відучора в Україні почав курсувати евакуаційний медпотяг.