Lifestyle

Операції під час війни: як працюють лікарі-трансплантологи в Україні

Катерина Курбанова 29 Квітня 2022, 19:30

Більше відео
0:03:46
Підтримка бізнесу для ветеранів
Підтримка бізнесу ветеранів: хто зможе отримати та скільки виділили на програму
0:03:05
Евакуація сім'ї з 11 котами з Краматорська
Хвостаті біженці — сім’я з Краматорська евакуювала 11 котів
0:03:18
Дитячий табір для переселенців в Івано-Франківську
Ігри, прогулянки та психологічна терапія — у Франківську працює табір для дітей-переселенців
0:03:29
Робота українських театрів під час війни
Колись екзотика, а нині — буденність: як проходять театральні вистави у бомбосховищах
Дивитись більше

Останні відео
0:06:01
Денис Малюська про конфісковані кошти РФ на користь України

Мільярди доларів заморожених активів. Розповідаємо, чи можна конфіскувати кошти РФ на користь України
0:03:22
Операції під час війни
Операції під час війни: як працюють лікарі-трансплантологи в Україні
0:04:13
Колапс пального
Колапс пального: звідки виник дефіцит та як долатимуть проблему в Києві
0:03:46
Підтримка бізнесу для ветеранів
Підтримка бізнесу ветеранів: хто зможе отримати та скільки виділили на програму
0:02:50
Окупанти знову обстріляли Запорізьку область
Варварська атака по Запоріжжю: росіяни вгатили по подвір’ях, коли люди поралися на городі
0:03:26
Обстріл Харківщини 28.04
Намагались уразити якомога більше людей: російські окупанти знову обстріляли Харків
0:03:58
Програма ленд-ліз - що це і чому ухвалений Сенатом США закон такий важливий для України
Ленд-ліз для України — що це таке та чим допоможе
Операції під час війни: як працюють лікарі-трансплантологи в Україні
Москва вимагає рублі за блакитне паливо — розповідаємо про “газову голку” РФ та реакцію Євросоюзу
0:01:44
Київ, влучання в багатоповерхівку 28.04
У Києві внаслідок ракетного удару загинула журналістка: відео з місця події (оновлено)
закохані тікають з маріуполя
Ромео і Джульєтта зі щасливим кінцем: як хлопець рятував кохану з Маріуполя
Більше відео
Денис Малюська про конфісковані кошти РФ на користь України
Читати далі
Мільярди доларів заморожених активів. Розповідаємо, чи можна конфіскувати кошти РФ на користь України
Колапс пального
Читати далі
Колапс пального: звідки виник дефіцит та як долатимуть проблему в Києві

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь