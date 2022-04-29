Операции во время войны: как работают врачи-трансплантологи в Украине

Из-за первых российских ракет, ударивших по Киеву, врачи-трансплантологи вынуждены были отменить все операции. Одной пациентке — даже за 20 минут до пересадки почки.

Три недели команда Киевской областной больницы не покидала своих пациентов, однако оперировать тоже не могли. Новым местом их работы стала Волынь.

Там для киевских трансплантологов создали целое отделение со всем необходимым оборудованием. И им удалось сделать операцию женщине, которая в первый день полномасштабного вторжения ее так и не дождалась.

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Как все начиналось

Как только в столице 24 февраля прогремели первые взрывы, врач помчался на работу, равно как и его коллеги. В то время в отделении трансплантологии было около 30 пациентов, двое из них — после пересадки.

Руководитель центра трансплантации Киевской областной клинической больницы Михаил Загрийчук рассказывает, что приходилось брать мониторы и капельницы и обустраивать в подвале импровизированную реанимацию, где выхаживали больных.

В периоды между бомбежками врачи поднимались в отделение. За себя они не боялись, было страшно только за пациентов.

Сейчас вместе с отделением переехали и его подопечные из разных областей Украины, в чьих родных городах и селах до сих пор раздаются звуки обстрелов и взрывов.

Оперируют в основном во Львове, Ковеле, а также в Луцке. Однако медики верят в близкую победу и возобновление своего важного дела.

В то же время наша страна приспосабливается к условиям войны и всячески пытается помогать своим гражданам спасать их жизнь. Поэтому со вчерашнего дня в Украине начал курсировать эвакуационный медпоезд.