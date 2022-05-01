Защищаем жизнь, обороняем Украину. Во Львов прибыла первая партия бронированных скорых из Великобритании

Партия первых бронированных скорых автомобилей уже в Украине. Эти машины предназначены для спасения раненых военных и мирных жителей в зонах активных боевых действий.

Закупили и приобрели их при поддержке Виктора и Елены Пинчук.

Бронемашины доставили из Великобритании, где на крупнейшем производстве скорых их переоборудовали в реанимобили с выходами для подключения необходимого медицинского оборудования.

Эти машины могут ездить даже на пробитых шинах, что делает их действительно незаменимыми на фронте. Как говорит водитель медицины катастроф Виктор Малышко, коробка автомат в управлении очень проста.

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С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины российские оккупанты обстреляли десятки машин экстренной медицинской помощи. Поэтому были жертвы и среди медиков.

Чтобы спасать жизнь других, работники экстренной помощи должны иметь надежную защиту. Эти бронированные машины могут гарантировать доступ к самым опасным местам при эвакуации с поля боя или горячих точек.

Они успешно прошли техосмотр и направляются к линии фронта.

Как выглядят бронированные скорые – смотри в видео.

Ранее мы рассказывали, как работают врачи-трансплантологи в Украине во время войны.