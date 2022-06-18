Дефицит гречки и риса в Украине: действительно ли людям придется варить кашу “из топора”?

С начала полномасштабной войны в Украине гречка на вес золота. Крупа снова бьет ценовые рекорды — более 80 грн/кг. Да еще и не везде ее найдешь.

Аналитики объясняют причину: несмотря на хороший урожай прошлого года, запасы украинской гречки почти закончились. В войну люди скупали ее килограммами.

Искусственный дефицит гречки

Этого объема должно было хватить, если бы не ажиотажный спрос на гречку как до начала войны, так и в первые месяцы. Многие семьи сделали себе, наверное, годовой запас, — рассказывает аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Из стран, где популярна гречка, украинцы едят ее больше всего — до 3-4 кг в год, когда в других странах — только до 1,5 кг. Раньше много гречки мы импортировали из страны-агрессора и Казахстана.

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В настоящее время торговцы импортную крупу практически не завозят, допродают старые запасы и ждут нового отечественного урожая. Несмотря на военное положение, многие заминированные поля аграрии засеяли гречкой почти, как в прошлом году.

Импортную русскую гречку можно заменить на литовскую или польскую. Там тоже ее выращивают в достаточном количестве.

Нехватка риса

Не будет украинцам хватать риса — он уже вдвое вырос в цене. В Херсонской и Одесской области мы выращивали треть объемов крупы, которая была на наших полках. Сейчас Херсонской область оккупирована, а в Одесской области отечественного урожая риса будет разве что до 20%.

Остальное — импорт из Индии, Китая и Пакистана, ранее завозимый к нам морем. Сейчас украинские порты заблокированы, так что логистика сложная.

Ситуация с другими крупами

Других круп — овсянки, пшена, пшеничной крупы, а также муки и украинских макарон будет достаточно. Зерновыми мы всегда обеспечивали себя сами. Посевная даже в условиях войны завершилась с хорошими показателями. Хватит и нам, и на экспорт.

Правда, цены могут несколько вырасти из-за более дорогого топлива. Но не нужно создавать дополнительного ажиотажа и скупать все подряд. Это ведь только спровоцирует искусственный дефицит, а цены подскочат еще выше.

Торговые сети активно ищут новых поставщиков и пути доставки. Большого дефицита не будет. Но и на снижение цен надеяться пока не стоит.

Оккупация Херсонской и Запорожской областей уже сказалась на украинском рынке подорожанием и нехваткой некоторых продуктов. Читай, какая ситуация на продовольственном рынке Украины.

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