Дефицит гречки и риса в Украине: действительно ли людям придется варить кашу “из топора”?

Украина

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Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 18 июня 2022, 14:30

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0:05:08
Обстріли Кременчука, Одеси, Криворізького району, Харківщини 18.06.2022
Утренние взрывы в Кременчуге, Одессе, Днепре и Харькове: что известно о разрушениях и пострадавших
Перейменування станцій метро Києва
Как работает метро в Киеве сегодня: пересадки и закрытые станции
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
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Разбитые мечты выпускников и соблазн обучения за рубежом: как будет проходить вступительная кампания в этом году
Чи отримає Україна статус кандидата на членство в ЄС - зміна позиції Європи
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