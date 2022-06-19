Какие продукты подорожают больше всего и почувствуешь ли ты инфляцию на своем кошельке

Сейчас украинцы озабочены возможным подорожанием товаров на украинском рынке из-за вторжения России. Но действительно ли это связанные вещи и почувствуют ли украинцы падение покупательной способности?

Об этом рассказал член Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин.

Так, по оценкам Нацбанка Украины в текущем году инфляция достигнет 20%. Потребительская корзина украинцев также возрастет — до 30%.

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Подорожают ли продукты в Украине?

По словам экономиста, если проанализировать привычный украинский борщовый набор, то заметен очень ощутимый рост — до 50% стоимости. Хлеб вырос в цене на 20%, а мясные и молочные продукты — от 15% до 18%.

Такой значительный рост цен за шесть месяцев изрядно ударил по карманам украинцев.

Ситуация осложняется и тем, что значительная часть украинцев потеряла рабочие места из-за войны с Россией. По оценкам Международной организации труда, Украина потеряла около 4,8 млн рабочих мест. А это, как отмечает Пендзин, около 27% от общего рынка труда.

Будет ли падение покупательной способности?

В этом вопросе эксперт оптимистичен: к счастью, у большинства украинских хозяек до сих пор присутствует культура консерваций и хранения продуктов на зимний период. Также в этом году увеличились массивы посевов и засадки пищевыми культурами. Поэтому продовольственной проблемы в Украине не возникнет.

— Скорее всего, нам придется отказаться от каких-то дорогих продуктов, однако на столах украинских семей будет достаточно отечественных продуктов и консерваций.

Этим летом стоит ждать подорожания сахара, поскольку приближается сезон варенья. Также можно ожидать поднятия цен на хлеб и крупы.

Это связано с тем, что сейчас цена на внешнем рынке на зерно практически в два раза больше, чем на внутреннем рынке. Когда откроются и заработают на экспорт порты, цены на этих двух рынках начнут уравниваться.

Напомним, с начала полномасштабной войны некоторые крупы в Украине стали на вес золота. Почему подорожала гречка и будет ли ее дефицит — читай по ссылке.

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