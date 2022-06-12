Прощання з напівфабрикатами та гучними брендами: як економити на продуктах без шкоди для здоров’я

Коли звикаєш до певного рівня життя та стабільної зарплатні, то буденні походи в магазин не викликають зайвих емоцій. Однак після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, ми всі забули про свої звичні життя.

Хтось втратив усе, а комусь тепер доводиться поступатись навіть буденним. І коли бачиш, як ціни знову зросли, вийти з магазину без негативу — перетворюється на завдання із зірочкою, як підручниках з математики.

Однак поки стабілізувати ціноутворення не вийде, потрібно думати, як вберегти свій гаманець від спустошення. Наприклад, можна спробувати одну із порад нижче, що допоможуть трохи зекономити та не нашкодити своєму здоров’ю.

Зараз також дивляться

Складати список перед походом в магазин

Навіть у мирний час неодноразово різні експерти радили практично кожному — складати список. Досить простий, але дієвий крок, що допоможе спланувати своє харчування на тиждень, або кілька тижнів, а також трохи зекономити як гроші, так і час.

Акції — не показник якості

Ми звикли жартувати про акційні товари, а на підсвідомості зберігся зв’язок акцій та терміну придатності. Так дійсно може бути та щоб не втрапити в халепу, можна не купувати, наприклад, молочні продукти по акції.

Однак іноді акція може бути простим маркетинговим кроком, щоб швидше продати торгову марку. Втім, найпростіше буде обирати акційні товари, які не можуть швидко зіпсуватись. Наприклад, консервацію, крупи, борошно, цукор, макаронні вироби, а також побутову хімію.

Звертати увагу на всі полиці в магазині

Найчастіше заведено розташовувати на рівні очей найдорожчі товари. Так трапляється не завжди, але огляд верхніх та нижніх полиць може принести приємні несподіванки.

Не звертати надмірну увагу на бренд і упаковку

Що це означає? Наприклад, раніше була звичка купувати крупи, запаковані в коробку. Однак вони були дорожчими за такий самий варіант в іншій упаковці, а зараз ціна ще більше піднялась. Тому можна спробувати той самий продукт в іншому пакуванні.

До того ж відомі бренди часто можуть завищувати ціну. Не дарма ж вони стільки платили за рекламу? Проте важливо тут інше — часом можна знайти такий самий продукт від іншого бренду, який буде коштувати трохи менше, але при цьому не втрачатиме якості.

В обох варіантах важливо лише читати склад та намагатись не співати ту саму пісеньку з реклами. Скільки нас нею керувалось.

Забудь про напівфабрикати

Це така, здавалося, чудова альтернатива, яка зберігає час і нерви під час готування. Однак насамперед це не дуже корисно. Невідомо, хто і в яких умовах виготовляв цей продукт, та чи не додавались до нього якісь шкідливі консерванти, або ж просто алергени.

Окрім того, напівфабрикати часто коштують дорожче, ніж продукти, з яких їх виготовляють. Тому якщо все ж таки хочеться зекономити не лише кошти, але й здоров’я, можна спробувати зробити власні страви та заморозити їх.

Так, це може зайняти увесь день, але улюблені домашні котлетки чи млинці, які потрібно буде лише розігріти на пательні, принесуть чималу користь та приємні відчуття затишку.

Купувати м’ясо цілим

Можливо, раніше не доводилось звертати увагу на різницю в ціні на розібрані м’ясні продукти та цілі, але вона відчутна. Наприклад, одна ціла курка може коштувати значно менше, аніж якась її частина, особливо філейна.

Натомість якщо купити вже цілу тушку, то можна вдома розібрати її власноруч та покласти частинами у морозилку. Це ще й дозволить зробити певні запаси на майбутнє.

Спробувати вегетаріанство

Дехто дійсно любить споживати м’ясо та рибу і йому чи їй не варто відмовлятись від того, що потребує організм. Однак існують люди, яким це не принципово — просто так привчили батьки.

Тому можна спробувати практикувати вегетаріанство, або ж пескетаріанство. Тобто на певний термін відмовитись від м’яса чи риби. Натомість замінити ці продукти рослинними відповідниками.

Наприклад, часто вегетаріанці у якості поживної їжі використовують бобові. Це може бути навіть цікаво, але знову ж таки, якщо це дозволяє здоров’я та не буде суперечити внутрішнім потребам.

Ходити на ринок за фруктами та овочами

Зараз дуже сприятлива пора, щоб спробувати піти на ринок. Звісно, хтось не любить його відвідувати. Однак варто погодитись, це місце має свій шарм.

Та якщо без романтизації, то овочі, фрукти та ягоди на ринку часто більш стиглі та свіжі, оскільки їх немає можливості зберігати у холодильниках, як це роблять супермаркети та магазини. Крім того, ціна часто може бути значно меншою.

Вирощувати зелень

Квіти на підвіконні, звичайно, тішать око. Однак власноруч вирощена зелень може допомогти трохи зекономити, а також принести насолоду шлунку та користь здоров’ю.

Тому читай, яку зелень посадити у себе на балконі. Або ж як завести собі город під час війни та що потрібно знати.