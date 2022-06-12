Прощание с полуфабрикатами и громкими брендами: как экономить на продуктах без ущерба для здоровья

Когда привыкаешь к определенному уровню жизни и стабильной зарплате, то обыденные походы в магазин не вызывают лишних эмоций. Однако после того, как РФ начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, мы все забыли о своей привычной жизни.

Кто-то потерял все, а кому-то теперь приходится уступать даже обыденным. И когда видишь, как цены снова выросли, выйти из магазина без негатива — превращается в задачу со звездочкой, как в учебниках по математике.

Однако пока стабилизировать ценообразование не получится, нужно думать, как уберечь свой кошелек от разорения. Например, можно попробовать один из советов ниже, что поможет немного сэкономить и не навредить своему здоровью.

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Составлять список перед походом в магазин

Даже в мирное время неоднократно разные эксперты советовали практически каждому – составлять список. Достаточно простой, но действенный шаг, который поможет спланировать свое питание на неделю или даже несколько, а также немного сэкономить как деньги, так и время.

Акции – не показатель качества

Мы привыкли шутить об акционных товарах, а на подсознании сохранилась связь акций и заканчивающегося срока годности. Так действительно может быть и чтобы не попасть впросак, можно не покупать, например, молочные продукты по акции.

Однако иногда акция может быть простым маркетинговым шагом, чтобы побыстрее продать первую торговую марку. Впрочем, проще будет выбирать акционные товары, которые не могут быстро испортиться. К примеру, консервацию, крупы, муку, сахар, макаронные изделия, а также бытовую химию.

Обращать внимание на все полки в магазине

Чаще всего, принято располагать на уровне глаз наиболее дорогие товары. Так случается не всегда, но обзор верхних и нижних полок может доставить приятные неожиданности.

Не обращать чрезмерного внимания на бренд и упаковку

Что это значит? Например, раньше была привычка покупать крупы, упакованные в коробку. Однако они как были дороже такого же варианта в другой упаковке, так и сейчас цена еще больше поднялась. Поэтому можно попробовать тот же продукт в другой упаковке.

К тому же известные бренды часто могут завышать цену. Не зря они столько платили за рекламу? Однако важно здесь другое – иногда можно найти такой же продукт от другого бренда, который будет стоить поменьше, но при этом не будет терять в качестве.

В обоих вариантах важно только читать состав и стараться не петь ту же песенку из рекламы. Сколько нас руководствовалось ей.

Забудь о полуфабрикатах

Это такая, казалось, отличная альтернатива, которая сохраняет время и нервы во время приготовления. Однако, в первую очередь, это не очень полезно. Неизвестно, кто и в каких условиях изготовлял этот продукт и не добавлялись ли к нему какие-то вредные консерванты, или просто аллергены.

Кроме того, полуфабрикаты часто стоят дороже, чем продукты, из которых их производят. Поэтому если все же хочется сэкономить не только средства, но и здоровье, можно попробовать сделать собственные блюда и заморозить их.

Да, это может занять целый день, но любимые домашние котлетки или блины, которые нужно будет только разогреть на сковороде, принесут немалую пользу и приятные ощущения уюта.

Покупать мясо целым

Возможно, раньше не приходилось обращать внимание на разницу в цене на разобранные мясные продукты и цели, но она ощутима. Например, одна целая курица может стоить гораздо меньше, чем какая-то ее часть, особенно филейная.

Если купить уже целую тушку, то можно дома разобрать ее собственноручно и положить частями в морозилку. Это еще позволит сделать определенные запасы на будущее.

Попробовать вегетарианство

Некоторые действительно любят потреблять мясо и рыбу, то им не стоит отказываться от того, что нуждается в организме. Однако существуют люди, которым это не важно – просто так приучили родители.

Поэтому можно попробовать практиковать вегетарианство, или пескетарианство. То есть, на определенный срок отказаться от мяса или рыбы. Вместо этого заменить эти продукты растительными соответствиями.

К примеру, часто вегетарианцы в качестве питательной пищи используют бобовые. Это может быть даже интересно, но, опять же, если это позволяет здоровье и не будет противоречить внутренним потребностям.

Ходить на рынок за фруктами и овощами

Сейчас очень благоприятное время, чтобы попытаться пойти на рынок. Конечно, кто-то не любит его посещать. Однако следует согласиться, это место имеет свой шарм.

Но если без романтизации, то овощи, фрукты и ягоды на рынке часто более спелые и свежие, поскольку их нет возможности хранить в холодильниках, как это делают супермаркеты и магазины. Кроме того, цена часто может быть значительно меньше.

Выращивать зелень

Цветы на подоконнике обычно радуют глаз. Однако собственно выращенная зелень может помочь немного сэкономить, а также доставить наслаждение желудку и пользу здоровью.

Поэтому читай, какую зелень высадить у себя на балконе. Или как завести себе огород во время войны и что нужно знать.