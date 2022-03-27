Кошик вегетаріанця й вегана: все про харчування без насилля

Вегетаріанство й веганство не підтримують насилля над живими істотами.

Такі способи харчування вже давно не вважаються дієтою — це спосіб життя, ідеологія та світогляд, де для твого обіду не повинен ніхто помирати.

Він стрімко набирає популярності. Україна — не виняток.

Проте навколо цього явища все ще зосереджені стереотипи та міфи.

Наприклад, що вегани й вегетаріанці не отримують необхідної енергії, їм не вистачає вітамінів, таке харчування дороге і несмачне.

Через подібні стереотипи та суспільне поняття, що нормально, а що ні, дехто не може наважитися спробувати.

Тим часом відмова або хоча б часткова відмова від м’яса може значно поліпшити екологічну ситуацію.

І це лише одна з численних переваг.

Про внутрішню кухню вегетаріанства та веганства і свій стандартний кошик без насилля розповість веганка Аліна Безденна та вегетаріанка Катерина Мальч.

Вегетаріанство, веганство — це…

Способи харчування, за яких людина відмовляється від м’яса диких та свійських тварин, птиці, риби, морепродуктів.

У найбільш радикальній формі — веганстві — люди відмовляються від усіх продуктів тваринного походження: яєць, молочної продукції, желатину, тваринних жирів тощо.

Існує декілька видів вегетаріанства:

Лакто-вегетаріанці вживають молочні продукти. Лакто-ово-вегетаріанці вживають яйця й молочні продукти. Ово-вегетаріанці вживають яйця. Паскетаріанці вживають рибу та морепродукти. Вегани не вживають і не використовують продуктів тваринного походження.

Чому переходять на вегетаріанство

Причин може бути багато: збереження екології, любов до живого, очищення організму, лікування, збільшення енергії та легкості в організмі.

Більшість вегетаріанців прийшли до нових усвідомлень та харчових звичок не одразу.

Вони їли усе підряд, не замислюючись над тим, наскільки це добре чи шкідливо для організму. Такою була і Катерина.

Час від часу я помічала, що після їжі у мене з’являється важкість, менше енергії, проявляється лінь і бажання лежати та дивитися серіали.

До перегляду харчування дівчину наштовхнули подорожі та нові можливості для розвитку. Тож із 2016 року вона — вегетаріанка.

Мій світогляд значно розширився, і я хотіла змінити щось у своєму житті. Не кардинально, не для когось, а для себе, щоб мій стан покращився.

Відмовитись від м’яса пропонують людям, які борються з онкологією. Такою є одна з рекомендацій американського Інституту з дослідження раку.

Також вегетаріанство й веганство є профілактикою багатьох захворювань, розповідає MedicalPress.

Аліна Безденна прийшла до вегетаріанства в 13 років.

Дівчина розповіла, що це трапилося, оскільки вона була шокована від правди, показаної в фільмах Земляни та Домініон.

Від вегетаріанства до веганства — один крок: кардинальна відмова від насилля

На найбільш суворий вид вегетаріанства переходять через те, що вважають будь-які продукти тваринного походження актом насилля над живою істотою.

Це рішення зазвичай мотивоване світоглядом та моральними принципами. Тому перехід здебільшого відбувається радикально та остаточно.

За п’ять років вегетаріанства переосмислила ще раз, навіщо я це роблю, і зрозуміла, що відмови від м’яса, риби та морепродуктів недостатньо.

— Молоко, сири, яйця та мед — теж продукти, що підтримують жорстокість. Я не хочу брати в цьому участь, — розповідає Аліна.

У цьому й полягає головна відмінність. Вегетаріанці ж здебільшого орієнтуються на самопочуття, як Катерина.

Бувають тижні, місяці, коли я хочу їсти лише веганську їжу, а буває, що я можу захотіти з’їсти риби, і це нормально.

Вегетаріанство та суспільство

Найбільшою перепоною для людей можуть стати рідні, які бояться, що подібне харчування негативно вплине на здоров’я.

Суспільство ж нав’язує стереотипи, ярлики й норми, прийнятні лише для нього.

До прикладу, для Аліни перехід на веганство затягнувся до вступу в університет.

Батьки не дозволяли, мовляв, я й так вегетаріанка, куди ще від молочних продуктів та яєць відмовлятись?

Катерина теж зіштовхнулася з труднощами:

Неможливо пояснити бабусі, що м’ясо тепер я не вживаю, і ще яйця не їм, і звичайне молоко не п’ю. Це той ще квест.

Батьки намагаються підсунути тобі м’ясо або кепкують з твоєї позиції, але вони з часом звикли, розповіла Катерина.

Чимало людей, які намагаються харчуватись усвідомлено, натрапляють на тиск з боку оточення.

Фрази типу “нащо тобі веганство, ти й так худа” або “та це пройде” впливають на емоційний стан та пригнічують його.

Важливо розуміти, що це усвідомлений вибір людини і ніхто не має права нав’язувати свої погляди.

Енергія

Попри міф, що вегани кволі та позбавлені енергії, є люди, які руйнують ці упередження власним прикладом.

Скажімо, актор та музикант Джаред Лето у свої 50 років може похизуватись тим, що встигає поєднувати щільний графік та активний відпочинок.

Секрет доволі простий: веганство та здоровий сон.

Але Джаред не єдиний, хто відчуває легкість та прилив енергії, не споживаючи м’ясо. Про такий ефект почути від багатьох веганів та вегетаріанців.

Продуктовий кошик вегетаріанства

Стандартний кошик завжди нестандартний, розповідає Катерина.

Веганські й вегетаріанські продукти стають дедалі популярнішими. Для них з’являються окремі полички в магазинах і навіть цілі супермаркети такої їжі.

Стандартний набір продуктів може виглядати так:

гранола;

рослинне молоко;

тофу;

овочі;

фрукти;

горіхи;

бобові;

чіа;

гозинаки;

нутове борошно;

нут;

каші.

Серед популярних продуктів з’явилось вегетаріанське м’ясо із сайтану та сої.

Вартість та доступність цих продуктів

Ще кілька років тому веганам було складно знайти на полицях супермаркетів якісні рослинні молочні продукти, десерти без додавання яєць та м’ясо рослинного походження.

Похід в магазин став для мене квестом — знайди веганське.

Ці продукти продавались переважно в інтернет-магазинах і коштували не дуже дешево, тому різноманітність харчування залежала від заробітної плати.

У країнах Європи проблем з товарами для вегетаріанців не було і вартували вони значно менше.

Наприклад, альтернативне молоко у Києві коштує від 70 грн за 1 л. У країнах ЄС ціна до €2 за 1,5 л.

Вегетаріанство та веганство стають дедалі популярнішими. Відповідна продукція виходить на широкий ринок масового вжитку.

Тому з кожним роком продуктів на поличках для веганів та вегетаріанців більшає, а ціна, відповідно, падає, стає доступною.

У супермаркетах вже є цілі відділи, а за кордоном відкрили повноцінні офлайн-магазини.

Таке харчування все ще виходить дещо дорожчим, ніж звичайне. Для Катерини воно обходиться у 2–2,5 тис. грн на місяць. Проте в перспективі стане доступним кожному.

Адже чим масовіший його характер, тим більше продукції та конкуренції на ринку.

Сходимо в кафе?

У закладах дедалі частіше можна зустріти спеціальне веганське меню.

У більшості кав’ярень можна попросити додати до кави рослинного молока. А у великих містах вже відкрились повноцінні заклади веганського харчування.

Було б бажання знайти.

Завжди є якась картопля по-селянськи, яку можна попросити смажити на олії, а не смальці, овочі-гриль або салати.

Чи бракує вегетаріанцям вітамінів

За будь-якого варіанту харчування головне — збалансованість.

Дійсно, відмова від певних продуктів може зменшити кількість вітамінів в організмі. Наприклад: білок, Омега-6, Омега-3, B12 тощо.

Проте авітаміноз зустрічається не тільки у веганстві й вегетаріанстві. Багато людей не слідкують за своїм харчуванням.

Вони уникають продуктів, які багаті на вітаміни певної групи, в результаті чого й розвивається це захворювання.

Тому збалансоване харчування необхідне абсолютно усім.

Якщо ви тільки починаєте свій шлях до вегетаріанства, Катерина радить здати аналізи.

Це важливий крок, який допоможе грамотно і без шкоди для організму перейти на таке харчування.

Порада переглянути, яких елементів вам бракує, актуальна не лише для вегетаріанців.

Після перевірки можна порадитися з лікарем щодо корегування раціону, приймання додаткових вітамінів, дієтичних добавок та лікарських засобів.

Адже самостійно визначити, яких елементів вам бракує, неможливо.

Катерина здає набір аналізів для здоров’я вегетаріанця. Це понад 30 різних показників. Після цього є чітка картина, які вітаміни необхідно приймати додатково.

Наразі я п’ю залізо, Омега-3, вітамін D3, B12, вітамін С.

У такому способі життя найперше відчувається відсутність білка, тому варто навчитися грамотно заміняти продукти.

Втім, не лише м’ясо багате на білок. Варто додавати в раціон бобові та соєві продукти — рослинний білок.

Не забувайте й про інші важливі елементи, як-от кальцій, Омега-3, залізо тощо.

Щоб краще розібратись у тому, які є замінники традиційного м’яса, пропонуємо прочитати наш матеріал.

У ньому зібрані поради й цікаві відкриття веганських альтернатив білка від нутриціологині Анастасії Голобородько.