Корзина вегетарианца и вегана: все о питании без насилия

Вегетарианство и веганство не поддерживают насилие над живыми существами.

Такой способ питания уже давно не считается диетой — это образ жизни, идеология и мировоззрение, где для твоего обеда никто не должен умирать.

Он стремительно набирает популярность. Украина — не исключение.

Но вокруг этого явления все еще сосредоточены стереотипы и мифы.

К примеру, что веганы и вегетарианцы недополучают необходимой энергии, им не хватает витаминов, такое питание дорогостояще и невкусное.

Из-за подобных стереотипов и общественного представления, что нормально, а что нет, некоторые люди не могут решиться попробовать.

Между тем отказ или хотя бы частичный отказ от мяса может значительно улучшить экологическую ситуацию.

И это только одно из многочисленных преимуществ.

О внутренней кухне вегетарианства и веганства и своей стандартной корзине без насилия расскажет веганка Алина Безденная и вегетарианка Екатерина Мальч.

Вегетарианство, веганство — это…

Способы питания, при которых человек отказывается от мяса диких и домашних животных, птицы, рыбы, морепродуктов.

В наиболее радикальной форме — веганстве — люди отказываются от всех продуктов животного происхождения: яиц, молочной продукции, желатина, животных жиров и т.д.

Существует несколько видов вегетарианства:

Лакто-вегетарианцы употребляют молочные продукты. Лакто-ово-вегетарианцы употребляют яйца и молочные продукты. Ово-вегетарианцы употребляют яйца. Пескетарианцы употребляют рыбу и морепродукты. Веганы не употребляют и не используют продукты животного происхождения.

Почему переходят на вегетарианство

Причин может быть много: сохранение экологии, любовь к живому, очищение организма, лечение, увеличение энергии и легкости в организме.

Большинство вегетарианцев пришли к новым осознаниям и пищевым привычкам не сразу.

Они ели все подряд, не задумываясь о том, насколько это хорошо или вредно для организма. Такой была и Екатерина.

Время от времени я замечала, что после еды у меня появляется тяжесть, меньше энергии, лень и желание лежать и смотреть сериалы.

К пересмотру питания девушку подтолкнули путешествия и новые возможности для развития. Поэтому с 2016 года она — вегетарианка.

Мое мировоззрение значительно расширилось, и я хотела изменить что-то в своей жизни. Не кардинально, не для кого-то, а для себя, чтобы мое состояние улучшилось.

Отказаться от мяса предлагают людям, борющимся с онкологией. Такова одна из рекомендаций американского Института по исследованию рака.

Также вегетарианство и веганство являются профилактикой многих заболеваний, рассказывает MedicalPress.

Алина Безденная пришла к вегетарианству в 13 лет.

Девушка поделилась, что это произошло, потому что она была шокирована правдой, показанной в фильмах Земляне и Доминион.

От вегетарианства к веганству — один шаг: кардинальный отказ от насилия

На наиболее строгий вид вегетарианства переходят из-за того, что считают любые продукты животного происхождения актом насилия над живым существом.

Это решение, как правило, мотивировано мировоззрением и нравственными принципами. Поэтому переходят к веганству обычно происходит радикально и до конца.

За пять лет вегетарианства я переосмыслила еще раз, зачем я это делаю, и поняла, что отказа от мяса, рыбы и морепродуктов недостаточно.

— Молоко, сыры, яйца и мед — тоже продукты, поддерживающие жестокость. Я не хочу участвовать в этом, — рассказывает Алина.

В этом и главное отличие. Вегетарианцы в большинстве своем ориентируются на собственное самочувствие, в том числе и Екатерина.

Бывают недели, месяцы, когда я хочу есть только веганскую пищу, а бывает, что я могу захотеть съесть рыбу, и это нормально.

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Вегетарианство и общество

Самым большим препятствием для людей могут стать родные, которые боятся, что подобное питание негативно повлияет на здоровье.

Общество навязывает стереотипы, ярлыки и нормы, приемлемые только для него.

К примеру, для Алины переход на веганство затянулся до поступления в университет.

Родители не разрешали, мол, я и так вегетарианка, куда еще от молочных продуктов и яиц отказываться?

Екатерина тоже столкнулась с трудностями:

Ты не можешь объяснить бабушке, что мясо теперь я не употребляю, и еще яйца не ем, и молоко не пью. Это тот еще квест.

Родители пытаются подсунуть тебе мясо или подшучивают над твоей позицией, но они со временем привыкли, рассказала Екатерина.

Многие люди, которые пытаются питаться осознанно, сталкиваются с давлением со стороны окружающих.

Фразы типа «зачем тебе веганство, ты и так худая» или «это пройдет» — влияют на эмоциональное состояние и угнетают.

Важно понимать, что это осознанный выбор человека и никто не вправе навязывать свои взгляды.

Энергия

Несмотря на миф, что веганы хилые и лишенные энергии, есть люди, которые рушат эти убеждения собственным примером.

К примеру, актер и музыкант Джаред Лето в свои 50 лет может похвастаться тем, что успевает совмещать плотный график и активный отдых.

Секрет достаточно прост: веганство и здоровый сон.

Но Джаред не единственный, кто чувствует легкость и прилив энергии, не употребляя мясо. О подобном эффекте можно услышать от многих веганов и вегетарианцев.

Продуктовая корзина вегетарианства

Стандартная корзина всегда нестандартная, рассказывает Екатерина.

Веганские и вегетарианские продукты становятся все более популярными. Для них появляются отдельные полочки в магазине и даже целые супермаркеты такой еды.

Стандартный набор продуктов может выглядеть следующим образом:

гранола;

растительное молоко;

тофу;

овощи;

фрукты;

орехи;

бобовые;

чиа;

козинаки;

нутовая мука;

нут;

каши.

Среди популярных продуктов появилось вегетарианское мясо из сейтана и сои.

Стоимость и доступность этих продуктов

Еще несколько лет назад веганам было трудно найти на полках супермаркетов качественные растительные молочные продукты, десерты без добавления яиц и мясо растительного происхождения.

Поход в магазин стал для меня квестом — найди веганское.

Эти продукты продавались преимущественно в интернет-магазинах и стоили не очень дешево, поэтому разнообразие питания зависело от заработной платы.

В странах Европы проблем с товарами для вегетарианцев не было и стоили они гораздо меньше.

К примеру, альтернативное молоко в Киеве стоит от 70 грн за 1 л. В странах ЕС цена до €2 за 1,5 л.

Вегетарианство и веганство становятся все более популярными. Соответствующая продукция выходит на широкий рынок массового потребления.

Поэтому с каждым годом количество продуктов на полочках для веганов и вегетарианцев увеличивается, ведь появляется спрос.

Соответственно, цена постепенно падает, становится доступной.

Сейчас в супермаркетах есть целые отделы, а за границей уже открыли полноценные офлайн-магазины.

Такое питание все еще несколько дороже обычного. Для Екатерины оно обходится в 2–2,5 тыс. грн в месяц. Тем не менее в перспективе станет доступно каждому.

Ведь чем более массовым является его характер, тем больше продукции и конкуренции на рынке.

Сходим в кафе?

В заведениях все чаще можно встретить специальное веганское меню.

В большинстве кафе можно попросить добавить в кофе растительное молоко. В больших городах уже открылись полноценные заведения веганского питания.

Было бы желание найти.

Всегда есть какая-то картошка по-селянски, которую можно попросить жарить на растительном масле, а не смальце, овощи-гриль или салаты, говорит Алина.

Хватает ли вегетарианцам витаминов

При любом варианте питания главное — сбалансированность.

В самом деле отказ от определенных продуктов может снизить количество витаминов в организме. Например: белок, Омега-6, Омега-3, B12 и т.д.

Несмотря на это, авитаминоз встречается не только в веганстве и вегетарианстве. Многие люди не следят за своим питанием.

Они избегают продуктов, которые богаты витаминами определенной группы, в результате чего и развивается это заболевание.

Поэтому сбалансированное питание необходимо абсолютно всем.

Если вы только начинаете свой путь к вегетарианству, Екатерина советует сдать анализы.

Это важный шаг, который поможет грамотно и без ущерба организму перейти на такое питание.

Узнать, каких элементов вам нехватает, будет актуально не только для вегетарианцев.

После проверки можно посоветоваться с врачом о корректировке питания, приеме дополнительных витаминов, диетических добавок и лекарственных средств.

Ведь самостоятельно определить, каких элементов вам не хватает, невозможно.

Екатерина сдает набор анализов для здоровья вегетарианца. Это более 30 разных показателей. После этого имеется четкая картина, какие витамины необходимо принимать дополнительно.

Пока я пью железо, Омега-3, витамин D3, B12, витамин С.

В подобном образе жизни прежде всего чувствуется дефицит белка, поэтому следует научиться грамотно заменять продукты.

Впрочем, не только мясо богато белком. Следует добавлять в рацион бобовые и соевые продукты — растительный белок.

Не забывайте и о других важных элементах, таких как кальций, Омега-3, железо и т.д.

Чтобы лучше разобраться в том, какие существуют заменители традиционного мяса, предлагаем прочитать наш материал.

В нем собраны советы и интересные открытия веганских альтернатив белка от нутрициолога Анастасии Голобородько.