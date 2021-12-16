Не отличить от настоящего: веганские альтернативы мясу

Большую популярность в последнее время приобретает веганство. Не стоит путать его с вегетарианством, ведь веганство гораздо строже в своих правилах.
Это направление питания полностью исключает из рациона мясо и продукты животного происхождения.
Но, к радости веганов, есть много разных альтернатив, которыми можно заменить мясо. О них рассказала в своем Instagram сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт, консультант ЮНИСЕФ в Украине по питанию Анастасия Голобородько.
Среди самых популярных заменителей:
Многие веганы также обращают внимание на экзотический джекфрут. Плоды этого растения зеленые, при созревании становятся зелено-желтыми или коричнево-желтыми, внутри каждый плод разделен на большие частицы, содержащие сладкую желтую мякоть.
Именно этой мякотью можно заменять разные блюда, в состав которых может входить мясо. Обычно веганы любят употреблять консервированный джекфрут.
Консервированный джекфрут похож на приготовленную курицу или индейку по текстуре — белый, нежный и волокнистый.
Консервированный джекфрут похож на приготовленную курицу или индейку по текстуре — белый, нежный и волокнистый.
— Его можно готовить кусочками на гриле, предварительно замочить в маринаде или как “тушенку” — размять мясо на волокна и добавлять в салаты, — рассказывает в своем блоге нутрициолог Анастасия Голобородько.
Даже на веганской диете можно питаться вкусно и разнообразно, так что экспериментируй и находи свое любимое блюдо.
Веганство — это не единственный подвид вегетарианства. Напомним, что раньше мы рассказывали о паскетарианцах: кто они такие и что едят.