Не отличить от настоящего: веганские альтернативы мясу

Большую популярность в последнее время приобретает веганство. Не стоит путать его с вегетарианством, ведь веганство гораздо строже в своих правилах.

Это направление питания полностью исключает из рациона мясо и продукты животного происхождения.

Но, к радости веганов, есть много разных альтернатив, которыми можно заменить мясо. О них рассказала в своем Instagram сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт, консультант ЮНИСЕФ в Украине по питанию Анастасия Голобородько.

Разновидности заменителей мяса

Среди самых популярных заменителей:

тофу и темпе — с ними есть много разных рецептов, поэтому они тебе нескоро надоедят;

текстурированные растительные белки (из гороха или сои) в виде пудры для смузи и каш. Все альтернативы типа beyond meat и fake meat burgers научились делать из этой пудры реально вкусные блюда;

грибы (особенно вешенки, эринги);

бобы, фасоль и чечевица в рагу.

Экзотический джекфрукт

Многие веганы также обращают внимание на экзотический джекфрут. Плоды этого растения зеленые, при созревании становятся зелено-желтыми или коричнево-желтыми, внутри каждый плод разделен на большие частицы, содержащие сладкую желтую мякоть.

Именно этой мякотью можно заменять разные блюда, в состав которых может входить мясо. Обычно веганы любят употреблять консервированный джекфрут.

Консервированный джекфрут похож на приготовленную курицу или индейку по текстуре — белый, нежный и волокнистый.

— Его можно готовить кусочками на гриле, предварительно замочить в маринаде или как “тушенку” — размять мясо на волокна и добавлять в салаты, — рассказывает в своем блоге нутрициолог Анастасия Голобородько.

Даже на веганской диете можно питаться вкусно и разнообразно, так что экспериментируй и находи свое любимое блюдо.

Веганство — это не единственный подвид вегетарианства. Напомним, что раньше мы рассказывали о паскетарианцах: кто они такие и что едят.