Не відрізнити від справжнього: веганські альтернативи м’ясу

Великої популярності останнім часом набуває веганство. Не варто плутати його з вегетаріанством, адже веганство набагато суворіше у своїх правилах.

Цей напрям харчування повністю виключає з раціону м’ясо та продукти тваринного походження.

Але, на радість веганам, є багато різних альтернатив, якими можна замінити м’ясо. Про них розповіла у своєму Instagram сертифікована нутриціологиня, консультантка із харчування, фуд-терапевтка, консультантка ЮНІСЕФ в Україні з питань харчування Анастасія Голобородько.

Різновиди замінників м’яса

Серед найпопулярніших замінників:

тофу і темпе — з ними є багато різних рецептів, тож вони тобі не швидко набриднуть;

текстуровані рослинні білки (з гороху чи сої) у вигляді пудри для смузі та каш. сі альтернативи типу beyond meat та fake meat burgers навчилися робити з цієї пудри реально cмачні страви;

гриби (особливо гливи, ерінги);

боби, квасоля та сочевиця в рагу.

Екзотичний джекфрут

Багато веганів також звертають увагу на екзотичний джекфрут. Плоди цієї рослини зелені, при дозріванні стають зелено-жовтими або коричнево-жовтими, усередині кожен плід розділений на великі частки, які містять солодку жовту м’якоть.

Саме цією м’якоттю можна замінювати різні страви, до складу яких може входити м’ясо. Зазвичай вегани полюбляють вживати консервований джекфрут.

Консервований джекфрут схожий на приготовану курку або індичку за текстурою — білий, ніжний і волокнистий.

— Його можна готувати шматочками на грилі, попередньо замочити в маринаді або як “тушонку” — розім’яти м’ясо на волокна та додавати до салатів, — розповідає у своєму блозі нутриціологиня Анастасія Голобородько.

Навіть на веганській дієті можна харчуватися смачно та різноманітно, тож експериментуй і знаходь свою улюблену страву.

Веганство — це не єдиний підвид вегетаріанства. Нагадаємо, що раніше ми розповідали про паскетаріанців: хто вони такі та що їдять.