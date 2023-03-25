Щоб не відмовляти собі у ранковій каві під час посту: рецепт вівсяного молока

В Україні триває Великий піст, тож віряни змушені відмовитися від низки продуктів. Однак в сучасному світі цього можна майже не відчути, адже є альтернативи.

Так, завдяки веганам і вегетаріанцям на полицях магазинів можна знайти рослинні альтернативи молочним продуктам, зокрема й вівсяне молоко.

Та оскільки цінник на такий напій не надто бюджетний, читай, як зробити рослинне молоко в домашніх умовах усього з двох інгредієнтів.

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Вівсяне молоко в домашніх умовах: рецепт

Для того щоб приготувати вівсяне молоко вдома, не треба багато зусиль чи грошей, а результат навіть перевершить магазинну продукцію.

Домашнє вівсяне молоко буде дешевшим та кориснішим, адже можна уникнути консервантів та шкідливих підсолоджувачів і регуляторів смаку. Однак зберігатися таке молоко в холодильнику буде не більше ніж дві – три доби.

На літр молока знадобиться всього два інгредієнти:

Вівсяні висівки, пластівці або мелені зерна цільного вівса — 200 г

Вода — літр

Технологія приготування вівсяного молока

Залий вівсянку водою кімнатної температури і залиш на вісім годин або на цілу ніч, щоб крупа набухла.

Чим довше настоюється овес, тим більше корисних властивостей він віддає. Але варто не перестаратися, адже настій може заграти й зіпсуватися.

Коли вівсянка настоїться, переходь до наступного етапу. Збивай отриману масу блендером протягом трьох – п’яти хвилин, аж поки не отримаєш однорідну консистенцію.

Отриману суміш залишиться процідити через дрібне сито або марлю — і напій буде готовий. Вівсяне молоко можна вдосконалити: підсолодити чи додати прянощі.

Для цього використай будь-який сироп: кленовий, топінамбур, звичайний цукор, підійде також мед та сухофрукти, наприклад фінік. Щоб надати пряного смаку, можна додати ваніль, корицю тощо.

Вівсяне молоко можна додати до улюбленої ранкової кави, а до напою приготувати смачні пісні булочки з маком та горіхами від Лізи Глінської, рецепт знайдеш у матеріалі.

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