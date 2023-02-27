І поживно, і смачно! Що можна їсти у Великий піст 2023

Уже 27 лютого для вірян розпочинається Великий піст, який триватиме до 15 квітня. У цей період слід змінити свій раціон на користь пісних продуктів.

Повний список того, що можна їсти під час посту, ми підготували для тебе у матеріалі.

Що можна їсти у Великий піст 2023

Під час Великого посту дозволено вживати продукти рослинного походження. Тож про яйця, молочні продукти, м’ясо в цей час можна забути. Що стосується риби, то в окремі дні вона дозволена.

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Поживні страви можна приготувати з овочів, грибів та круп. Також можна їсти соління, наприклад, квашену капусту, солоні та мариновані огірки.

Ці продукти забезпечать тебе необхідною кількістю клітковини та вуглеводами. Додаткові вуглеводи можна отримати з хліба, хлібців та лавашу, — вони теж дозволені під час посту.

Замість білкових продуктів тваринного походження використовуй рослинні альтернативи. Найбільше білка в бобових: квасоля, нут, сочевиця.

На десерт можна обрати щось із переліку: халву, зефір, мед, фрукти й овочі, сухофрукти та горіхи — це не тільки смачно й корисно, а ще й дозволено під час посту.

У суботу та неділю, а також у свята, що збігаються за часом з Великим постом, дозволено вживати пісну олію, вино та їсти двічі на день.

Як харчуватися під час посту: нюанси вживання їжі

Споконвічно існують певні правила, яких слід дотримуватися вірянам під час посту.

Так, голодування слід практикувати двічі за піст — у Чистий понеділок, перший день посту, та Велику п’ятницю, останню п’ятницю перед Великоднем.

У першу ж п’ятницю Великого посту можна їсти лише варену пшеницю, підсолоджену медом або цукром. Рибу вірянам можна їсти двічі під час посту — у свято Благовіщення та у Вербну неділю.

Для решти днів існує певний графік харчування.

Будні:

У понеділок, середу й п’ятницю варто дотримуватися сухоїдіння. Тобто вживати воду, хліб, фрукти, овочі й компоти.

У вівторок та четвер слід готувати гарячу їжу, однак не додавати туди жодних олій. Можна варити каші, бобові, доповнювати раціон овочами.

Вихідні:

У суботу та неділю дозволено додавати у страви олії.

А коли віряни святкуватимуть Великдень 2023 за православним та католицьким календарем, читай у матеріалі.

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