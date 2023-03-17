Не відмовляйся від солоденького під час посту: рецепт булочок з маком та горіхами

Зараз чимало вірян дотримуються Великого посту, а це означає обмеження у харчуванні. Як збалансувати раціон під час посту, ми вже розповіли, а сьогодні поділимося рецептом солоденького.

А саме рецептом пісних булочок з маком та горіхами від відомої шеф-кухарки та переможниці шоу МастерШеф Лізи Глінської.

Рецепт пісних булочок з маком та горіхами

Хоч узгодити випічку з Великим постом буває досить складно, Лізі Глінській вдалося це зробити. Вона змогла замісити тісто для булочок без яєць, масла та молочних продуктів, щоб піст для вірян пройшов смачно.

Зараз також дивляться

За бажанням можеш модифікувати рецепт й зробити булочки лише з горіховою начинкою.

Інгредієнти для тіста:

250 г борошна

8 г розпушувача

50 г цукру

сіль

100 мл води

40 г соняшникової рафінованої олії

Для начинки:

100 г маку, який можна замінити на горіхи

100 г смажених волоських горіхів

120 г цукру

Як приготувати пісні булочки з маком

Приготування таких пісних булочок навіть простіше та швидше, ніж за стандартної рецептури.

Щоб замісити тісто, змішай воду, олію, цукор і сіль. В окремій місткості — борошно та розпушувач. Поєднай інгредієнти та заміси тісто. Загорни отримане тісто в харчову плівку та лиши його відпочивати на 30 хвилин. Водночас замочи мак у теплій воді та лиши на такий же проміжок часу. За цей час обсмаж волоські горіхи в духовці за температури 170 °C. Коли півгодини мине, проціди мак, змішай його з рештою інгредієнтів для начинки й перебий блендером до стану пасти. Тісто за допомогою скалки перетвори в прямокутник, розмір має бути приблизно 30 на 35 см. Після цього змаж тісто начинкою та загорни у рулет. Отриманий рулет наріж на частинки, їхній розмір має бути приблизно по 3 см. Виклади майбутні булочки на застелене пергаментом деко та випікай 20 хвилин за температури 180 °C, готово!

У Великий піст можна їсти смачно! Ми зібрали для тебе добірку смачних й поживних рецептів пісних страв на кожен день.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.