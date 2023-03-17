Не відмовляйся від солоденького під час посту: рецепт булочок з маком та горіхами

Зараз чимало вірян дотримуються Великого посту, а це означає обмеження у харчуванні. Як збалансувати раціон під час посту, ми вже розповіли, а сьогодні поділимося рецептом солоденького.
А саме рецептом пісних булочок з маком та горіхами від відомої шеф-кухарки та переможниці шоу МастерШеф Лізи Глінської.
Хоч узгодити випічку з Великим постом буває досить складно, Лізі Глінській вдалося це зробити. Вона змогла замісити тісто для булочок без яєць, масла та молочних продуктів, щоб піст для вірян пройшов смачно.
За бажанням можеш модифікувати рецепт й зробити булочки лише з горіховою начинкою.
Для начинки:
Приготування таких пісних булочок навіть простіше та швидше, ніж за стандартної рецептури.
У Великий піст можна їсти смачно! Ми зібрали для тебе добірку смачних й поживних рецептів пісних страв на кожен день.
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