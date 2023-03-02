Дотримуєшся посту? Розповідаємо, як отримати максимум користі від харчування у цей період

З 27 лютого для вірян східного обряду розпочався Великий піст, що триває протягом 48 днів. Чимало українців дотримують цього посту. І в цей період діють суворі заборони, що стосуються поведінки, способу життя і харчування.
Якщо з першими двома пунктами більш-менш зрозуміло, то з приводу їжі варто звернути увагу на різноманітність страв, щоб період постування провести з максимальною користю.
Детальніше про те, як харчуватися під час Великого посту та отримати від цього якомога більше користі, розповіла нутриціологиня Оксана Скиталінська.
Білки є дуже важливою частиною щоденного раціону. І період постування — не виняток.
Під час Великого посту з раціону вилучаються білки тваринного походження. Серед них: м’ясо, риба, молочні продукти, яйця. Саме у них наявні усі амінокислоти, зокрема й незамінні, тобто такі, що організм не може виробити самостійно.
На додаток, саме ці незамінні амінокислоти потрібні для життєво важливих функцій в організмі. Наприклад, виробництва імунних клітин, ферментів, оновлення клітин тощо.
Звісно, у продуктах рослинного походження білки, що складаються з амінокислотних блоків, також наявні. Та не завжди є усі 20 необхідних амінокислот, а незамінних іноді взагалі може не бути або ж у дуже маленькій кількості.
Тому, щоб одержати всі цінні амінокислоти, треба поєднувати продукти рослинного походження, — зазначає нутриціологиня.
Тому, щоб одержати всі цінні амінокислоти, треба поєднувати продукти рослинного походження, — зазначає нутриціологиня.
Імунна система — це захисник нашого організму від численної кількості збудників хвороб: вірусів, бактерій та інших чужорідних речовин.
Імунна система називається саме системою через те, що складається з різних молекул та клітин, кожна з яких максимально швидко виконує своє завдання: знаходить чужинців та вбиває їх.
Імунна система називається саме системою через те, що складається з різних молекул та клітин, кожна з яких максимально швидко виконує своє завдання: знаходить чужинців та вбиває їх.
Через це клітинам імунної системи потрібно постійно оновлюватися та мати відповідний запас.
Та оскільки наш імунітет складається з білка, його запаси треба регулярно поповнювати. Якщо амінокислот не вистачатиме в раціоні, імунна система почне витягувати їх із резервів, тобто з м’язової тканини.
Однією з важливих для організму амінокислот є глутамін.
Усе тому, що:
Найбільше глутаміну міститься у нежирному та ненаваристому бульйоні, м’ясі, яйцях, молоці та рибі.
Найбільше глутаміну міститься у нежирному та ненаваристому бульйоні, м’ясі, яйцях, молоці та рибі.
Та що робити тим, хто дотримується Великого посту? У рослинних білках глутамін також міститься найбільше у таких продуктах: бобових, червоній капусті, шпинаті та петрушці. Також ця амінокислота присутня у різних горіхах.
Фото: Unsplash
Червону капусту можна тушкувати та робити різні овочеві рагу, — зазначає Скиталінська.
Червону капусту можна тушкувати та робити різні овочеві рагу, — зазначає Скиталінська.
А якщо на бобові та гриби є реакція з боку травної системи, наприклад, здуття чи дискомфорт, тоді роби акцент на білках картоплі у поєднанні з білками каш.
Також нутриціологиня ділиться рецептом: подрібни різні горіхи та насіння, додай розтоплений чорний шоколад. Сформуй кульки, а коли вони затверднуть — склади їх у суху скляну банку і щоденно вживай як доповнення до основної страви.
Можна доповнювати раціон рослинним білком, — каже Окcана Скиталінська.
Можна доповнювати раціон рослинним білком, — каже Окcана Скиталінська.
Якщо у людини присутні хронічні захворювання чи вона ослаблена, то до складу меню можна додавати молочні продукти та яйця.
Раніше ми розповідали про прості рецепти пісних страв на кожен день.
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