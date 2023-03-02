Придерживаешься поста? Рассказываем, как получить максимум пользы от питания в этот период

С 27 февраля для верующих восточного обряда начался Великий пост, который длится в течение 48 дней. Многие украинцы придерживаются этого поста. И в этот период продолжаются строгие запреты, касающиеся поведения, образа жизни и питания.

Если с первыми двумя пунктами более-менее понятно, то по поводу еды стоит обратить внимание на разнообразие блюд, чтобы период поста провести с максимальной пользой.

Подробнее о том, как питаться во время Великого поста и получить от этого как можно больше пользы, рассказала нутрициолог Оксана Скиталинская.

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Белки во время поста

Белки являются очень важной частью ежедневного рациона. И период поста — не исключение.

Во время Великого поста из рациона исключаются белки животного происхождения. Среди них: мясо, рыба, молочные продукты, яйца. А именно в этих продуктах содержатся все аминокислоты, в том числе и незаменимые, то есть такие, которые организм не может выработать самостоятельно.

Более того, именно эти незаменимые аминокислоты нужны для жизненно важных функций в организме. Например, производства иммунных клеток, ферментов, обновления клеток и т. п.

Конечно, в продуктах растительного происхождения белки, состоящие из аминокислотных блоков, также имеются. Но не всегда есть все 20 необходимых аминокислот, а незаменимых иногда вообще может не быть или же в очень маленьком количестве.

Поэтому, чтобы получить все ценные аминокислоты, надо сочетать продукты растительного происхождения, — отмечает нутрициолог.

Белки и иммунитет: в чем связь

Иммунная система — это защитник нашего организма от многочисленного количества возбудителей болезней: вирусов, бактерий и других чужеродных веществ.

Иммунная система называется именно системой из-за того, что состоит из различных молекул и клеток, каждая из которых максимально быстро выполняет свою задачу: находит чужаков и убивает их.

Поэтому клеткам иммунной системы нужно постоянно обновляться и иметь соответствующий запас.

Но поскольку наш иммунитет состоит из белка, его запасы надо регулярно пополнять. Если аминокислот не будет хватать в рационе, иммунная система начнет извлекать их из резервов, то есть из мышечной ткани.

Глутамин для иммунной системы

Одной из важных для организма аминокислот является глутамин.

Все потому, что:

Глутамин питает созревающие клетки, тем самым обеспечивая энергией.

Эта аминокислота питает клетки кишечника, обеспечивая их способность не пропускать болезнетворные бактерии, способствует хорошему усвоению питательных веществ и защищает от воспаления.

Глутамин является донором азота для синтеза всего белка в организме.

Также он способствует очищению нейронов от накопления токсичного аммиака при длительных нейропсихических нагрузках.

Больше всего глутамина содержится в нежирном и ненаваристом бульоне, мясе, яйцах, молоке и рыбе.

Но что делать тем, кто придерживается Великого поста? В растительных белках глутамин также содержится больше всего в таких продуктах: бобовых, красной капусте, шпинате и петрушке. Также данная аминокислота присутствует в различных орехах.

Фото: Unsplash

Красную капусту можно тушить и делать различные овощные рагу, — отмечает Скиталинская.

А если на бобовые и грибы есть реакция со стороны пищеварительной системы, например, вздутие или дискомфорт, тогда делай акцент на белках картофеля в сочетании с белками каш.

Также нутрициолог делится рецептом: измельчи различные орехи и семена, добавь растопленный черный шоколад. Скатай шарики, и когда они затвердеют — сложи их в сухую стеклянную банку и ежедневно употребляй в качестве дополнения к основному блюду.

Можно дополнять рацион растительным белком, — говорит Оксана Скиталинская.

Если у человека присутствуют хронические заболевания или он ослаблен, то в состав меню можно добавлять молочные продукты и яйца.

Минералы и витамины для иммунной системы

Селен с витамином Е помогают выработке антител в организме. Он содержится во многих продуктах, в частности в грибах, особенно в белых и вешенках, пшеничных отрубях и пивных дрожжах.

Цинк способствует более быстрому заживлению ран и укрепляет способность кожи защищать организм от различных возбудителей. Он встречается в кедровых орешках, семенах подсолнечника, отрубях пшеницы и ржи, какао-порошке и черном шоколаде, финиках, ежевике, малине и гранате.

Омега 3 уменьшает производство молекул воспаления и способствует лучшей подвижности иммунных клеток — нейтрофилов к месту воспаления. Эти жирные кислоты есть в грецких орехах, семенах льна, чиа, льняном и конопляном масле.

Полезные советы во время Великого поста

Попробуй есть разнообразную пищу. Сочетай разные крупы. Добавляй молотые в порошок отруби при приготовлении. Готовь крупы в сочетании с грибами, зеленым горошком, фасолью или тофу. Употребляй запеченный или отваренный в мундире картофель — он содержит все аминокислоты, но в малом количестве, поэтому добавляй к нему грибы. Чтобы аминокислоты из грибов лучше усваивались, делай из них паштет или котлетки. То есть максимально измельчай.

Добавь немного квашеных овощей в блюда — молочная кислота в их составе способствует лучшему усвоению питательных веществ из растительных продуктов. Также при каждом приеме пищи употребляй белковое блюдо. Ешь чаще, но меньшими порциями. Организму нужно время на адаптацию и настройку пищеварения пищи с большим содержанием клетчатки. Потребляй пищу в теплом виде. Она способствует выделению желчи и улучшает усвоение продуктов. Уменьшай количество жареной пищи и увеличивай количество блюд, которые готовятся с помощью тушения и запекания. Добавляй немного нерафинированного масла, например, подсолнечного или оливкового в готовые блюда. Используй специи и пряные травы. В их составе содержится много биологически активных веществ, улучшающих процесс переваривания и усвоения пищи.

Ранее мы рассказывали о простых рецептах постных блюд на каждый день.

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