Пісне меню 2023: смачні, поживні і прості рецепти страв на кожен день — добірка

Харчування має бути не тільки поживним, а й смачним. Тоді Великий піст пройде спокійно і в задоволення. Під час посту не можна їсти багато продуктів, але як зробити раціон корисним? У матеріалі ми розповімо про рецепти пісних страв, які ти можеш приготувати.
Під час Великого посту не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти. В певні дні можна приготувати рибу, скуштувати трохи вина. Пісне меню найчастіше складається з такої їжі:
В останні роки дотримуватися посту стає значно простіше, адже різноманіття соєвих продуктів зростає. До того ж деякі виробники турбуються про бажання споживачів та випускають пісні версії продуктів.
Сьогодні ми поділимось рецептами, якими ти зможеш насолодитися. Вони легко готуються, поживні та швидкі.
Ми поділимося простими, а головне корисними стравами для твого здорового раціону. Тут ти знайдеш такі рецепти пісних страв:
Картопляні кульки ти можеш приготувати не лише з грибною начинкою, а й з овочевою. Їх можна їсти як гарнір, закуску або повноцінну страву. Зваж на те, що для смаження кульок потрібна олія, яку можна споживати в певні дні посту.
Знадобиться
Приготування
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Суп — ідеальна пісна страва, адже готується з самих овочів. Спробуй зварити вегетаріанський суп з цвітною капустою.
Борщ неодмінно стане твоєю візитівкою серед пісного столу. Замість м’яса для нього знадобиться квасоля. Він буде поживним і смачним.
Пісний плов готується без м’яса, але виходить дуже смачним. Замість рису використай булгур, він незвичайно поєднується з чорносливом та курагою. Спробуй приготувати пісний плов за нашим рецептом.
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Під час посту рибу можна їсти лише в деякі дні, тому зроби його святом і приготуй фаршировану щуку. Це доволі просто. Спробуй приготувати щуку за нашим рецептом.
У пісному меню мають бути і солодкі страви. Приготувати їх без яєць і молока цілком можливо. Сьогодні ми поділимось рецептом пісного бананового пирога. Він точно сподобається діткам і дорослим. Спробуй його приготувати.
Раніше ми розповідали про пісні і смачні страви, які швидко готуються.
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