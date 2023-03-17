Не отказывайся от сладенького во время поста: рецепт постных булочек с маком и орехами

Сейчас многие верующие соблюдают Великий пост, а это означает ограничение в питании. Как сбалансировать рацион во время поста, мы уже рассказали, а сегодня поделимся рецептом сладенького.

А именно рецептом постных булочек с маком и орехами от известного шеф-повара и победительницы шоу МастерШеф Лизы Глинской.

Рецепт постных булочек с маком и орехами

Хотя согласовать выпечку с Великим постом бывает достаточно сложно, Лизе Глинской удалось это сделать. Она смогла замесить тесто для булочек без яиц, масла и молочных продуктов, чтобы пост для верующих прошел вкусно.

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По желанию ты можешь модифицировать рецепт и сделать булочки только с ореховой начинкой.

Ингредиенты для теста:

250 г муки

8 г разрыхлителя

50 г сахара

соль

100 мл воды

40 г подсолнечного рафинированного масла

Для начинки:

100 г мака, который можно заменить орехами

100 г жареных грецких орехов

120 г сахара

Приготовление постных булочек

Приготовление таких постных булочек даже проще и быстрее, чем по стандартной рецептуре.

Чтобы замесить тесто, смешай воду, растительное масло, сахар и соль. В отдельной емкости — муку и разрыхлитель. Соедени ингредиенты вместе и замеси тесто. Заверни полученное тесто в пищевую пленку и оставь его отдыхать на 30 минут. В то же время замочи мак в теплой воде и оставь на такой же промежуток времени. За это время обжарь грецкие орехи в духовке при температуре 170 °C. Когда полчаса пройдет, процеди мак, смешай его с остальными ингредиентами для начинки и перебей блендером до состояния пасты. Тесто с помощью скалки преврати в прямоугольник, размер должен быть примерно 30 на 35 см. После этого намажь тесто как начинку и заверни в рулет. Полученный рулет нарежь на части, их размер должен быть примерно по 3 см. Выложи будущие булочки на застеленный пергаментом противень и выпекай 20 минут при температуре 180 °C, готово!

В Великий пост можно есть вкусно! Мы собрали для тебя подборку: вкусные и питательные постные рецепты на каждый день.

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