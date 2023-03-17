Не отказывайся от сладенького во время поста: рецепт постных булочек с маком и орехами

Сейчас многие верующие соблюдают Великий пост, а это означает ограничение в питании. Как сбалансировать рацион во время поста, мы уже рассказали, а сегодня поделимся рецептом сладенького.
А именно рецептом постных булочек с маком и орехами от известного шеф-повара и победительницы шоу МастерШеф Лизы Глинской.
Хотя согласовать выпечку с Великим постом бывает достаточно сложно, Лизе Глинской удалось это сделать. Она смогла замесить тесто для булочек без яиц, масла и молочных продуктов, чтобы пост для верующих прошел вкусно.
По желанию ты можешь модифицировать рецепт и сделать булочки только с ореховой начинкой.
Для начинки:
Приготовление таких постных булочек даже проще и быстрее, чем по стандартной рецептуре.
В Великий пост можно есть вкусно! Мы собрали для тебя подборку: вкусные и питательные постные рецепты на каждый день.
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