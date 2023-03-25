Чтобы не отказывать себе в утреннем кофе во время поста: рецепт овсяного молока

В Украине продолжается Великий пост, поэтому верующие вынуждены отказаться от ряда продуктов. Однако в современном мире этого можно почти не почувствовать, ведь есть альтернативы.

Так, благодаря веганам и вегетарианцам на полках магазинов можно найти растительные виды молочной продукции, в том числе и овсяное молоко.

Но поскольку ценник на такой напиток не слишком бюджетный, мы расскажем, как сделать растительное молоко в домашних условиях всего из двух ингредиентов.

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Овсяное молоко в домашних условиях: рецепт

Для того чтобы приготовить овсяное молоко дома, не нужно много усилий или денег, а результат даже превзойдет магазинную продукцию.

Домашнее овсяное молоко будет дешевле и полезнее, ведь можно избежать консервантов, вредных подсластителей и регуляторов вкуса. Однако храниться такое молоко в холодильнике будет не больше двух – трех суток.

На литр молока понадобится всего два ингредиента:

Овсяные отруби, хлопья или молотые зерна цельного овса — 200 г

Вода — литр

Технология приготовления овсяного молока

Залей овсянку водой комнатной температуры и оставь на восемь часов или на всю ночь, чтобы крупа набухла.

Чем дольше настаивается овес, тем больше полезных свойств он отдает. Но стоит не переусердствовать, ведь настой может заиграть и испортиться.

Когда овсянка настоится, переходи к следующему этапу. Взбивай полученную массу блендером в течение трех – пяти минут, пока не получишь однородную консистенцию.

Получившуюся смесь останется процедить через мелкое сито или марлю — и напиток будет готов. После этого овсяное молоко можно усовершенствовать: подсластить или добавить пряности.

Для этого используй любой сироп: кленовый, топинамбур, обычный сахар, подойдет мед и сухофрукты, например финик. Чтобы придать пряный вкус, можно добавить ваниль, корицу и т. д.

Овсяное молоко можно добавить к любимому утреннему кофе, а к напитку можно приготовить вкусные постные булочки с маком и орехами от Лизы Глинской, рецепт найдешь в материале.

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