Чим замінити м’ясо в піст: продукти з великим вмістом білка

Нещодавно розпочався Великий піст. Православні християни будуть тримати його аж до 15 квітня. Часто віряни говорять про те, що строгих постів дотримуватись доволі важко через заборону вживання м’ясних продуктів. Однак вихід є. Чим замінити м’ясо в піст — читай у матеріалі.

Чим замінити м’ясо під час посту: схожі замінники

Найчастіше вегетаріанці серед усіх продуктів виокремлюють один інгредієнт, який найкраще замінює м’ясо — гриби. З них у піст можна робити грибні котлети, вушка, варити наваристий суп із грибами та зеленню, смажити картоплю з грибочками тощо. Соя. З неї роблять фарш, готують котлети, відбивні у клярі та стейки. Також можна купити у супермаркеті вже готові напівфабрикати із соєвого м’яса. Бобові. Ними можна доповнити гарнір. Горох, квасоля, сочевиця просто незамінні для організму під час посту. Крім цього, можна приготувати мексиканську страву з квасолі, юшку з сочевицею і т.д. Кіноа. Якщо змішати кіноа з морквою і цибулею, при цьому сформувати кульки й обсмажити їх на сковороді — вийде чудовий замінник звичайним котлетам. Насіння і горіхи. У них багато не тільки білка, а й корисних жирів, які потрібні для здоров’я серця і судин. Крупи. Також багаті на протеїни й можуть замінити м’ясо. Найкраще в такому разі брати гречку, рис, кукурудзу, вівсянку.

Чим замінити м’ясо під час посту і як отримати білок

Нутриціологиня Аліна Олійник зазначає, що під час посту не можна їсти м’ясо, рибу, молоко. Дозволена тільки рослинна їжа (фрукти, овочі, сухофрукти), соління (квашена капуста, солоні та мариновані огірки), сухарі, сушки, чай, гриби, горіхи, хліб чорний і сірий, киселі, каші на воді.

Важливо також роз’яснити, що піст — це не дієта для вдалого схуднення. Якщо ти дотримуєшся певних аскез в їжі, це має відбуватися поступово, не спричиняючи стрес для організму.

Також піст — це не тільки відмова від м’яса, але час для покращення свого духовного благополуччя.

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Отже, важливо скласти індивідуальний раціон, щоб він не приніс неприємних наслідків для організму, особливо для жінок, які скаржаться на випадіння волосся чи проблеми зі шкірою.

Якщо у тебе є певні захворювання, варто детальніше працювати зі схемою раціону та переглянути список продуктів, від яких відмовляєшся.

Для чого потрібні білкові продукти тваринного походження

Білок тваринного походження є дуже важливим у харчуванні, адже він:

є матеріалом для будівництва всього тіла (м’язів, шкіри, волосся, нігтів, внутрішніх органів, імунної системи);

впливає на обмін речовин;

переносить речовини до клітин.

Де ж взяти білок у піст

бобові: соя — 34,9 г білка на 100 г продукту, сочевиця — 25 г, горох — 22 г, нут — 20 г, квасоля — 7 г;

крупи: кіноа — 14 г, пшениця — 12 г, пшоно — 10 г, перловка — 10 г, гречка — 9,6 г;

соєвий сир Тофу — 8–15 г білка на 100 г;

гриби, насіння, горіхи;

спіруліна — 1 ст. л — це 4 г білка. Можна додавати в салати, каші, рослинне молоко.

Експертка рекомендує часто їсти крупи. Горіхи та бобові — замочувати, оскільки це підвищить рівень їх засвоєння та зменшить час приготування.

Також добре поєднувати крупи з бобовими. Вони доповнять одна одну по амінокислотному складу.

Гарним доповненням до страв стане шпинат, броколі, брюссельська капуста. На період посту є сенс купити протеїн або ізолят, якщо не добираєш норму білка.

А після Великого посту починається Пасха. Читай, коли святкують Великдень у 2023 році, у нашому матеріалі.

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