Чим замінити м’ясо в піст: продукти з великим вмістом білка

Нещодавно розпочався Великий піст. Православні християни будуть тримати його аж до 15 квітня. Часто віряни говорять про те, що строгих постів дотримуватись доволі важко через заборону вживання м’ясних продуктів. Однак вихід є. Чим замінити м’ясо в піст — читай у матеріалі.
Нутриціологиня Аліна Олійник зазначає, що під час посту не можна їсти м’ясо, рибу, молоко. Дозволена тільки рослинна їжа (фрукти, овочі, сухофрукти), соління (квашена капуста, солоні та мариновані огірки), сухарі, сушки, чай, гриби, горіхи, хліб чорний і сірий, киселі, каші на воді.
Важливо також роз’яснити, що піст — це не дієта для вдалого схуднення. Якщо ти дотримуєшся певних аскез в їжі, це має відбуватися поступово, не спричиняючи стрес для організму.
Важливо також роз’яснити, що піст — це не дієта для вдалого схуднення. Якщо ти дотримуєшся певних аскез в їжі, це має відбуватися поступово, не спричиняючи стрес для організму.
Також піст — це не тільки відмова від м’яса, але час для покращення свого духовного благополуччя.
Отже, важливо скласти індивідуальний раціон, щоб він не приніс неприємних наслідків для організму, особливо для жінок, які скаржаться на випадіння волосся чи проблеми зі шкірою.
Якщо у тебе є певні захворювання, варто детальніше працювати зі схемою раціону та переглянути список продуктів, від яких відмовляєшся.
Білок тваринного походження є дуже важливим у харчуванні, адже він:
Експертка рекомендує часто їсти крупи. Горіхи та бобові — замочувати, оскільки це підвищить рівень їх засвоєння та зменшить час приготування.
Також добре поєднувати крупи з бобовими. Вони доповнять одна одну по амінокислотному складу.
Також добре поєднувати крупи з бобовими. Вони доповнять одна одну по амінокислотному складу.
Гарним доповненням до страв стане шпинат, броколі, брюссельська капуста. На період посту є сенс купити протеїн або ізолят, якщо не добираєш норму білка.
А після Великого посту починається Пасха. Читай, коли святкують Великдень у 2023 році, у нашому матеріалі.
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