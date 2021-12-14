Глютену боятись — в супермаркет не ходити: вся правда про безглютенову дієту

Безглютенова дієта продовжує набирати популярності. Дієтологиня і терапевтка Юлія Поворознюк пояснює, чому все більше людей переходять на безглютенову дієту та кому насправді потрібно її дотримуватись.

Що таке глютен та кому насправді не можна його вживати

Глютен — група білків, що містяться в насінні злакових рослин, особливо в пшениці, житі та ячменю.

Є три діагнози, за яких людям протипоказане споживання глютену.

Алергія на злакові чи пшеницю. Непереносимість глютену без целіакії. Власне целіакія.

Целіакія — це аутоімунне захворювання травного тракту, що характеризується непереносимістю глютену.

Симптомами целіакії можуть бути: випадіння волосся, слабкість, діарея, кров’яні виділення, втрата ваги або повільний ріст у дітей, здуття та біль у животі тощо.

Близько 1% людей мають целіакію. Їм необхідно відмовитися від глютену назавжди.

Для того щоб виявити целіакію, потрібно звернутися до гастроентеролога та здати відповідні аналізи.

Якщо ж людина має непереносимість глютену без целіакії, то можна просто обмежити вживання глютену. Наприклад, їсти хліб, спагетті, булгур, кускус, пиріжки тільки двічі на тиждень, щоб імунна система встигла відновитися.

Які продукти можна віднести до їжі з глютеном

До продуктів з глютеном можна віднести ті, що містять пшеницю, жито, ячмінь. Наприклад, крупи з цими злаками, хлібобулочні та кондитерські вироби тощо.

Крім того, глютен міститься в соєвому, томатному, майонезному соусах, чипсах, пиві, солодких йогуртах, плавленому сирі, морозиві тощо.

Якщо на упаковці написано, що продукт містить сліди глютену, то це не критично для людей, які не мають целіакії.

Якщо ти маєш лабораторно підтверджену целіакію, то обирай їжу з маркуванням gluten free, що продається в супермаркетах і має відповідний сертифікат.

Чому все більше людей відмовляються від глютену

У людей зросла непереносимість глютену, тому що зараз пшениця генетично селекційована. У 1950-х роках виявили новий сорт пшениці, яку менше їдять шкідники та яка має трошки інший вміст хромосом.

Зараз ця пшениця активно культивується. А раніше вона була по типу спельти, яка не така смачна, яку більше їдять шкідники і в якої зовсім інший хромосомний набір.

Деякі люди споживають пшеницю 3-4 рази на день у різному вигляді.

Це має негативний вплив на наш організм. Чим більше ми їмо пшеницю, тим більше в нас буде проявів непереносимості її, — розповідає Юлія Поворознюк.

Наслідки бездумної відмови від глютену

Якщо ж людина відмовляється від продуктів з глютеном взагалі тільки тому, що прочитала в Інтернеті, це може призвести до дефіциту вітамінів та поживних речовин в організмі.

Адже жито, пшениця (якщо вона цільнозернова), цільнозерновий, житній, пшеничний хліб містять багато вітамінів групи В та мінералів: магнію, заліза, кальцію, цинку, натрію, міді та селену.

Коли ти дотримуєшся безглютенової дієти, збалансуй свій раціон, вживаючи інші злакові.

Це може бути гречка, нешліфований червоний рис, кіноа, пшоно.

Обирай спельтовий, рисовий, гречаний, кукурудзяний хліб або хлібці.

Проте не тільки глютенові продукти оповиті історіями та легендами. Серед людей існує міф, що масло жирністю менше ніж 82% — не масло, а спред. Харчовий хімік розповіла, яка ж вона — правда про жирність вершкового масла.