Масло жирністю нижче 82% — це спред? Харчовий хімік розвіює міф

Кашу маслом не зіпсуєш! Як ми обожнюємо цей молочний продукт. Ми смажимо на ньому, додаємо до страв та просто намащуємо на хліб до чаю.

Вершкове масло буває різної жирності, від 50% до 82%. Але серед людей існує міф, що масло жирністю менше ніж 82% — не масло.

Харчовий хімік Ольга Коснікова у своєму Instagram розповідає про те, чи можна їсти масло жирністю менше ніж 82,5%.

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У цьому міфі відсутні всі причинно-наслідкові зв’язки.

— По-перше, у вершкового масла немає єдиної “правильної” жирності.

Є така градація масла:

традиційне — 82,5%

аматорське — 80%

селянське — 72,5%

бутербродне — 61,5%

чайне — 50%

І все це масло, а не спреди або маргарини! Допустима жирність від 50% і вище, розповідає харчовий хімік.

Ольга каже, що прості люди зачепилися за цифри й переконані, що є “правильна” і “неправильна” жирність, і масло низької жирності їсти не можна в жодному разі. Звичайно, це не так. 72,5% і 82,% — всього лише усталені стандарти.

Не стає олія при жирності 72,5% різко трансжиром. Це взагалі не так працює.

Харчовий хімік стверджує, що багато експертів наївно думають, ніби будь-який спред — це чистий трансжир, а масло можна зробити лише 82,5%.

Є окрема категорія жирових продуктів: спреди та маргарини. Відмінність у них полягає в тому, що у маргарині щонайменше 20% жиру, а в спреді щонайменше 39%.

Про фальсифікацію масла

Так, вона існує. Підробляють взагалі все на світі, не тільки харчові продукти. Тому сказати, що все вершкове масло на ринку несправжнє, було б неправильно. Не будьте наївними. Якщо ви бачите вершкове масло по 50 грн за пачку, напевно, щось тут не так.

До речі, наголошує експертка, модне масло гхі, яке фактично є топленим маслом, містить у собі 99% жиру. Хіба воно теж несправжнє?

Ольга розказує, що для отримання 1 кг олії потрібно 20-25 л сирого молока. Також вона запевняє, що якщо масло погано ріжеться або кришиться, це не обов’язково ознака фальшування. Може, просто були порушення технології.

Варто розуміти, що навіть за жирності менше ніж 82,5% масло залишається маслом. Ольга радить обирати масло до душі і гаманця й пам’ятати, що вершковим маслом, як і всім на світі, не варто об’їдатися, адже там купа насичених жирів.

А в чому точно немає великої кількості жирів — це овочі. З приходом зими кількість фруктів і овочів стає обмеженою. Нагадаємо, що раніше ми розповідали, які фрукти та овочі їсти взимку.