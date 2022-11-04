Сливочное масло жирностью ниже 82% — это спред? Пищевой химик развеивает миф

Кашу маслом не испортишь! Как мы обожаем этот молочный продукт. Мы жарим на нем, добавляем в блюда и просто мажем на хлеб к чаю.

Сливочное масло бывает разной жирности, от 50% до 82%. Но среди людей бытует миф, что масло жирностью менее 82% — не масло.

Пищевой химик Ольга Косникова в своем Instagram рассказывает о том, можно ли есть сливочное масло жирностью менее 82,5%.

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В этом мифе отсутствуют все причинно-следственные связи.

— Во-первых, у сливочного масла нет единственной “правильной” жирности.

Существует следующая градация сливочного масла:

традиционное — 82,5%

любительское — 80%

крестьянское — 72,5%

бутербродное — 61,5%

чайное — 50%

И все это масло, а не спреды или маргарины! Допустима жирность от 50% и выше, рассказывает пищевой химик.

Ольга говорит, что простые люди зацепились за цифры и убеждены, что есть “правильная” и “неправильная” жирность, и масло низкой жирности есть нельзя ни в коем случае. Конечно, это не так. 72,5% и 82,5% — всего лишь устоявшиеся стандарты.

Не становится масло при жирности 72,5% резко трансжиром. Это вообще не так работает.

Пищевой химик утверждает, что многие эксперты наивно полагают, что любой спред — это чистый трансжир, а масло можно сделать только 82,5%.

Есть отдельная категория жировых продуктов: спреды и маргарины. Они отличаются тем, что в маргарине не менее 20% жира, а в спреде — не менее 39%.

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О фальсификации масла

Да, она существует. Подделывают вообще все в мире, не только пищевые продукты. Поэтому сказать, что все сливочное масло на рынке ненастоящее, было бы неправильно. Не будьте наивными. Если вы видите сливочное масло по 50 грн за пачку, наверняка что-то здесь не так.

Кстати, отмечает эксперт, модное масло гхи, которое по факту является топленым маслом, содержит 99% жира. Разве оно тоже ненастоящее?

Ольга рассказывает, что для получения 1 кг растительного масла нужно 20–25 л сырого молока. Также она уверяет, что если масло плохо режется или крошится, это не обязательно признак подделки. Может, просто были нарушения технологии.

Следует понимать, что даже при жирности менее 82,5% масло остается маслом.

Ольга советует выбирать масло по душе и кошельку и помнить, что сливочным маслом, как и всем на свете, не стоит объедаться, ведь там куча насыщенных жиров.

А в чем точно нет большого количества жиров — это овощи. С приходом зимы количество фруктов и овощей становится ограниченным. Напомним, что раньше мы рассказывали, какие фрукты и овощи есть зимой.