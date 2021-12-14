Глютена бояться — в супермаркет не ходить: вся правда о безглютеновой диете

Безглютеновая диета продолжает набирать популярность. Диетолог и терапевт Юлия Поворознюк объясняет, почему все больше людей переходят на безглютеновую диету и кому на самом деле нужно ее соблюдать.

Что такое глютен и кому нельзя его употреблять

Глютен — группа белков, содержащихся в семенах злаковых растений, особенно пшеницы, ржи и ячменя.

Есть три диагноза, при которых людям противопоказано употребление глютена.

Аллергия на злаковые или пшеницу. Непереносимость глютена без целиакии. Собственно целиакия.

Целиакия — это аутоиммунное заболевание пищеварительного тракта, характеризующееся непереносимостью глютена.

Симптомами целиакии могут быть: выпадение волос, слабость, диарея, кровяные выделения, потеря веса или медленный рост у детей, вздутие и боль в животе и т.д.

Приблизительно 1% людей страдает целиакией. Им необходимо отказаться от глютена навсегда.

Чтобы выявить целиакию, нужно обратиться к гастроэнтерологу и сдать соответствующие анализы.

Если у человека непереносимость глютена без целиакии, то можно просто ограничить употребление глютена. К примеру, есть хлеб, спагетти, булгур, кускус, пирожки только дважды в неделю, чтобы иммунная система успела восстановиться.

Какие продукты можно отнести к еде с глютеном

К продуктам с глютеном можно отнести содержащие пшеницу, рожь, ячмень. Например, крупы с этими злаками, хлебобулочные и кондитерские изделия.

Кроме того, глютен содержится в соевом, томатном, майонезном соусах, чипсах, пиве, сладких йогуртах, плавленном сыре, мороженом и т.д.

Если на упаковке написано, что продукт содержит следы глютена, то это не критично для людей, не страдающих целиакией.

Если у тебя лабораторно подтвержденная целиакия, то выбирай еду с маркировкой gluten free, которая продается в супермаркетах и ​​имеет соответствующий сертификат.

Почему все больше людей отказываются от глютена

У людей возросла непереносимость глютена, потому что сейчас пшеница является генетически селекционированной.

В 1950-х годах обнаружили новый сорт пшеницы, которую меньше едят вредители и у которой немного другой состав хромосом.

Сейчас эта пшеница активно культивируется. А раньше она была по типу спельты, которая не такая вкусная, которую больше едят вредители и у которой совсем другой хромосомный набор.

Некоторые люди употребляют пшеницу 3-4 раза в день в разном виде.

Это оказывает негативное влияние на наш организм. Чем больше мы едим пшеницу, тем больше у нас будет проявлений ее непереносимости, — рассказывает Юлия Поворознюк.

Последствия необдуманного отказа от глютена

Если человек отказывается от продуктов с глютеном совсем только потому, что прочитал в Интернете, это может привести к дефициту витаминов и питательных веществ в организме.

Ведь рожь, пшеница (если она цельнозерновая), цельнозерновой, ржаной, пшеничный хлеб содержат много витаминов группы В и минералов: магния, железа, кальция, цинка, натрия, меди и селена.

Когда ты соблюдаешь безглютеновую диету, сбалансируй свой рацион, употребляя другие злаковые.

Это может быть гречка, нешлифованный красный рис, киноа, пшено.

Выбирай спельтовый, рисовый, гречневый, кукурузный хлеб или хлебцы.

Однако не только глютеновые продукты окутаны историями и легендами. Среди людей существует миф, что масло жирностью менее 82% — не масло, а спред. Пищевой химик рассказала, какая же она — правда о жирности сливочного масла.