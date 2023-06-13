Не мій варіант, але моя історія: як переживається відмова від м’яса та наскільки вона доцільна у сучасному світі

Стиль життя часто перегукується з нашим харчуванням. Хтось прагне зменшити вагу, дехто навпаки — збільшити, або ж просто прагне попіклуватись про своє здоров’я чи навколишнє середовище.

Звідси виникає чимала кількість способів життя, які іноді називають дієтами, адже вони передбачають відмову від певних продуктів. Хтось до них підходить обережно, а дехто — з головою у вир.

Так трапилось і зі мною. І хоч я завжди цікавилась різними способами харчування, щоб урізнобарвити його, але саме стрес свого часу привів мене до вибору певної дієти.

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Спочатку це було вегетаріанство, а згодом, коли стало зрозуміло, що без насичених білків стає досить складно підтримувати свій стан здоров’я, я перейшла на пескетаріанство.

Про свій досвід відмови від м’ясних продуктів, шлях до відносно здорових стосунків з їжею, а також переваги та недоліки свого способу харчування, я розповідаю у першій частині матеріалу.

А в другій — ти можеш знайти відповіді дієтологині Юлії Поворознюк, які стосуються відмови від м’яса, та її поради, кому краще не випробовувати вдачу та не відмовлятись від тваринного білка.

Як з’явилась ідея не вживати м’ясо

Я ніколи не була особливим фанатом м’яса. Захоплене поїдання котлеток чи ковбаси — це все було точно не про мій стиль харчування.

Ще з малку я маю проблеми зі шлунком, а якщо точніше, гастрит. Тому жирна їжа часто означала практично гарантовані болі у животі. Та асоціювалась вона в мене, звісно, з усіма м’ясними продуктами. Тому з часом я стала уникати все частіше саме їх.

А коли навесні 2021 року трапилась дуже стресова ситуація, то першочергово організм зреагував саме на їжу. Спочатку не хотілось їсти взагалі нічого, але згодом вдалось себе опанувати. Та стало зрозуміло, що ані на вигляд, ані на запах, ані на смак м’ясо не вдавалось сприйняти.

Тому я вирішила тимчасово відмовитись від нього, поки не з’явиться знову бажання, оскільки у харчуванні послуговуюсь лише однією ідеєю — вживати те, що хочеться. А також не пересилювати себе, дотримуватись міри та робити все задля здоров’я.

Перший місяць без м’яса

Перші два тижні без м’яса проходили досить спокійно, адже я й до того не так багато його вживала. Однак частіше за звичне виникало почуття голоду, яке втамувати було складніше лише овочами. Їх потрібно було вживати вже у більшій кількості. Зараз розумію, що їх завжди потрібно доповнювати білком.

Згодом прийшло розуміння, що все ж таки попри відразу до м’яса, залишилось бажання їсти щось поживне, тому я вирішила перейти на рибу. У моєму уявленні, вона завжди була корисніша, адже біла містить йод та багато вітамінів і мінералів, а червона багата на Омега-3 жири. Тому ідеальним для мене варіантом харчування стало пескетаріанство.

Пескетаріанство — це система харчування, яка відрізняється від вегетаріанства тим, що окрім продуктів рослинного походження чи молочки, дозволяє вживати рибу та морепродукти.

Не мій варіант, але моя історія: як переживається відмова від м’яса та наскільки вона доцільна у сучасному світі / 2 Фотографії

Про те, що я харчувалась за системою пескетаріанства, я дізналась вже пізніше, після того, як обрала її. За нею ж і харчувалась аж до березня 2022 року. Тобто загалом вийшло близько дев’яти місяців без м’яса.

За цей час мені вдалось зберегти свою звичну вагу, оскільки я все ж таки підбирала білкові замінники м’яса, а також збільшила об’єми порцій.

Спершу було незвичне відчуття легкості. Однак з часом розумію, що його можна зберегти й з вживанням м’яса, просто якщо зберігати баланс у харчуванні.

Пошук замінників м’ясу

З особистого досвіду можу сказати, що якщо обирати комфортні для себе замінники м’яса та дотримуватись балансу у харчуванні. Тому відмова від цього продукту не буде приносити багато дискомфорту. Буде лише питання, де їх знайти та вічне “що приготувати на вечерю”.

Крім того, маю попередити, що ці замінники обирались виключно з огляду на особисті вподобання та відчутність алергії на певні продукти.

Мій список замінників м’яса:

риба — біла та червона (особливо улюблений для мене — консервований тунець);

курячі яйця;

сир;

горіхи;

тофу;

білий йогурт;

молоко;

квасоля (також можна обирати інші бобові);

хумус;

гриби.

Самі ці продукти містять чимало білку та свого часу допомагали мені доповнювати свій раціон, який виключав м’ясо.

Початок повномасштабної війни, стрес та повернення до вживання м’яса

Якщо через стрес я перестала вживати м’ясо, то через нього ж і повернулась до колись неулюбленого продукту. Коли почалась повномасштабна війна, кількість роботи та переживань, як і у всіх українців, звісно, збільшились.

Тому з власних відчуттів почала розуміти, що організму вже не вистачає тих продуктів, які я вживала раніше, щоб насититись. Адже потребував більше енергії, щоб витримати новий ритм.

Коли минув десь тиждень, окрім концентрації про робочі процеси, прокляття ворога та надсилання донатів на ЗСУ, у голові прослизали думки про їжу.

Вона почала потрохи перетягувати на себе увагу, а шлунок вимагав просто каші з сосисками. Це єдина річ, яка викликала апетит. Тому я вирішила відійти від будь-яких відмов та просто дати організму те, що було потрібно.

Після цього було легше тривати увагу на потрібних речах та відчувати мінімальний комфорт, оскільки ця вишукана страва нагадувала ще й про давні часи та шкільну столову.

Що варто зробити, коли хочеш відмовитись від м’яса

Тут моя відповідь очевидна — не варто себе стримувати, оскільки, на мою особисту думку, організм знає, що йому потрібно і лише варто до нього дослуховуватись.

Однак перед цим я б рекомендувала звернутись до свого лікаря, щоб бути впевненими, що це не нашкодить здоров’ю. Також консультація може допомогти вибрати ті продукти-замінники, які будуть підходити саме тобі, щоб цей процес був максимально комфортним.

Наскільки важливим є м’ясо для здоров’я людини та коли краще відмовитись від нього — думка дієтологині

Юлія Поворознюк наголошує, що насамперед м’ясо — це повноцінний білок, який містить достатню кількість вітаміну В12, заліза, цинку. І якщо його довго не вживати, то виникає дефіцит, але у кожної людини по-різному проявляється. Наприклад, у чоловіків часто дефіцит виникає трохи пізніше, тому що в них немає місячного циклу.

Та загалом, на думку дієтологині, за один-два роки без вживання продуктів тваринного походження розвивається дефіцит мікронутрієнтів.

Тому з одного боку вживання м’яса має свої переваги, адже містить повноцінний білок з всіма незамінними амінокислотами, що дуже важливо для нашого організму для побудови наших клітин та їх відновлення.

Через це особливо важливо цей продукт вживати вагітним, мамам з лактацією, для того, щоб нормально сформувався малюк. Також м’ясо потрібно вживати діткам для того, щоб не було дефіцитів В12 та заліза.

Також м’ясо, птицю важливо мати у своєму раціоні жінкам репродуктивного віку, тому що дуже часто вони мають дефіцит цинку, заліза, В12. Особливо дуже втрачається залізо під час менструації.

На фоні стресу в місячні можуть бути дуже сильними. В такому разі жінка дуже багато втрачає заліза і це спершу призводить до його дефіциту, а потім може виникнути латентний дефіцит заліза.

Тому згодом дефіцит може призвести до анемії, коли погано йде наповнення клітин харчовими речовинами, що може вилитись у панічні атаки та виражену тривожність.

У наш стресовий час в період війни це не дуже доцільно, — вважає дієтологиня Юлія Поворознюк.

Через це експертка радить тим, хто все ж таки вирішив відмовитись від м’яса, спробувати його замінити сирами та яйцями. Хоча ці продукти все одно не допоможуть перекрити нестачу заліза, цинку та В12, тому потрібно буде додатково вживати ці мікроелементи як харчові добавки.

Та насамперед, якщо людина прагне змінити стиль харчування, Юлія Поворознюк радить зробити чек-апа свого організму, який буде містити аналізи крові, основних мікроелементів як залізо (аналіз на фертин), а також біохімію печінки та нирок.

Крім того, варто перевірити рівень B12 в крові, гомоцистеїн, цинку, загальний білок, альбумін.

Також дієтологиня радить перевірити свій організм, якщо виникло бажання відмовитись від м’яса, оскільки відразу до цього продукту може викликати знижена кислотність чи якісь атрофічні процеси в шлунку, через що він погано перетравлюється та викликає відчуття тяжкості та слабкості.

Тоді причина не у м’ясі, а в тому, що знижена кислотність. Тому треба зробити фіброгастроскопію та перевіритися.

Та якщо людина все ж таки вживає м’ясо, то експертка теж не радить ним зловживати, адже його достатньо всього — 50-90 грамів на порцію.

Крім того, до нього варто додавати щось кисле: лимонний сік, оцет, руколу, часник, цибулю, квашені продукти, ягоди кислі як чорниця, малина, полуниця, може бути ківі чи ананаси, мандарини, апельсини.

Ці всі продукти містять органічні кислоти, які будуть покращувати засвоєння м’яса і тоді можна хоч двічі на тиждень їсти червоне м’ясо та тричі — птицю, але потроху комбінувати його. Тоді все в принципі буде добре.

А ось зменшувати цю порцію Юлія Поворознюк радить людям старше 45-50 років, оскільки з віком в організмі спостерігається зниження кислотності, а тому засвоєння продукту буде гіршим. Тоді відмова від може бути непоганою ідеєю. І з віком можна переходити на рибу, сири, яйця, бобові, горіхи.

Людям у репродуктивному віці експертка все ж таки не радить бути категоричними щодо цього продукту.

Це не дуже доцільно в даний момент і в нашому помірному континентальному кліматі.

Та іноді люди не лише самі собі обирають обмеження у їжі, але й залучають до цього своїх дітей. Тому читай, що робити, якщо ти прагнеш перевести своє маля на вегетаріанську їжу.

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