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Не мій варіант, але моя історія: як переживається відмова від м’яса та наскільки вона доцільна у сучасному світі

Даніела Долотова, редакторка сайту 13 Червня 2023, 13:00
відмова від м'яса
Фото: Pexels, Unsplash

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