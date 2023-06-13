Не мой вариант, но моя история: как переживается отказ от мяса и насколько он целесообразен в современном мире

Стиль жизни часто перекликается с нашим питанием. Кто-то стремится снизить вес, некоторые наоборот — увеличить, или просто хотят позаботиться о своем здоровье или окружающей среде.

Отсюда возникает немалое количество образов жизни, иногда называемых диетами, ведь они предусматривают отказ от определенных продуктов. Кто-то к ним подходит осторожно, а некоторые с головой в водоворот.

Так случилось и со мной. И хотя я всегда интересовалась разными способами питания, чтобы разукрасить его, но именно стресс в свое время привел меня к выбору определенной диеты.

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Сначала это было вегетарианство, а потом, когда стало понятно, что без насыщенных белков становится достаточно сложно поддерживать свое состояние здоровья, и я перешла на пескетарианство.

О своем опыте отказа от мясных продуктов, пути к относительно здоровым отношениям с едой, а также преимуществах и недостатках своего способа питания, я рассказываю в первой части материала.

А во второй — ты можешь найти ответы диетолога Юлии Поворознюк, касающиеся отказа от мяса, и ее советы, кому лучше не испытывать удачу и не отказываться от животного белка.

Как появилась идея не употреблять мясо

Я никогда не была особым фанатом такого продукта как мясо. Увлеченное поедание котлеток или колбасы — это все было точно не о моем стиле питания.

Еще с детства у меня проблемы с желудком, а если точнее, гастрит. Поэтому жирная пища часто означала практически гарантированные боли в животе. Но ассоциировалась она у меня, конечно, со всеми мясными продуктами. Поэтому со временем я стала все чаще избегать именно их.

А когда весной 2021 года произошла очень стрессовая ситуация, то в первую очередь организм среагировал именно на еду. Сначала не хотелось есть вообще ничего, но впоследствии удалось взять себя в руки. Но стало ясно, что ни по внешнему виду, ни по запаху, ни по вкусу мясо не удавалось воспринять.

Поэтому я приняла решение временно отказаться от него, пока не появится снова желание, поскольку в питании использую только одну идею — употреблять то, что хочется. А также не пересиливать себя, соблюдать меру и делать все для здоровья.

Первый месяц без мяса

Первые две недели без мяса проходили достаточно спокойно, ведь я и до этого не так много его употребляла. Однако чаще обычного возникало чувство голода, которое утолить было сложнее только овощами. Их нужно было употреблять уже в большем количестве. Теперь понимаю, что их всегда нужно дополнять белком.

Впоследствии пришло понимание, что все же, несмотря отвращение к мясу, осталось желание есть что-то питательное, поэтому я решила перейти на рыбу. В моем представлении, она всегда была полезнее, ведь белая содержит йод и много витаминов и минералов, а красная богата Омега-3 жирами. Поэтому идеальным для меня вариантом питания стало пескетарианство.

Пескетарианство — это система питания, отличающаяся от вегетарианства тем, что кроме продуктов растительного происхождения или молочки позволяет употреблять рыбу и морепродукты.

Не мой вариант, но моя история: как переживается отказ от мяса и насколько он целесообразен в современном мире / 2 Фотографии

О том, что я питалась по системе пескетарианства, я узнала уже позже после того, как выбрала ее. По ней и питалась вплоть до марта 2022 года. То есть в общей сложности вышло около девяти месяцев без мяса.

За это время мне удалось сохранить свой обычный вес, поскольку я все же подбирала белковые заменители мяса, а также увеличила объем порций.

Сначала было необычное чувство легкости. Однако со временем понимаю, что его можно сберечь и с употреблением мяса, просто если сохранять баланс в питании.

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Поиск заменителей мяса

Из личного опыта могу сказать, что если выбирать комфортные для себя заменители мяса и соблюдать баланс в питании. Поэтому отказ от этого продукта не будет приносить много дискомфортов. Будет только вопрос, где их найти и вечное “что приготовить к ужину”.

Кроме того, я должна предупредить, что эти заменители выбирались исключительно с учетом личных предпочтений и ощутимости аллергии на определенные продукты.

Мой список заменителей мяса:

рыба — белая и красная (особенно любимый для меня — консервированный тунец);

куриные яйца;

сыр;

орехи;

тофу;

белый йогурт;

молоко;

фасоль (также можно выбирать другие бобовые);

хумус;

грибы.

Сами эти продукты содержат немало белка и в свое время помогали мне дополнять свой рацион, исключающий мясо.

Начало полномасштабной войны, стресс и возвращение к употреблению мяса

Если из-за стресса я перестала употреблять мясо, то из-за него и вернулась к когда-то нелюбимому продукту. Когда началась полномасштабная война, количество работы и переживаний, как и у всех украинцев, конечно, увеличилось.

Поэтому из собственных ощущений стала понимать, что организму уже не хватает продуктов, которые я употребляла раньше, чтобы насытиться. Ведь он требовал больше энергии, чтобы выдержать новый ритм.

Когда прошла неделя, кроме концентрации о рабочих процессах, проклятия врага и отправки донатов на ВСУ, в голове проскальзывали мысли о еде.

Она принялась понемногу перетягивать на себя внимание, а желудок требовал просто каши с сосисками. Это единственная вещь, которая вызвала аппетит. Поэтому я решила отойти от любых отказов и просто дать организму то, что требовалось.

После этого было легче продолжать уделять внимание на нужных вещах и чувствовать минимальный комфорт, поскольку это изысканное блюдо напоминало еще и о давних временах и школьной столовой.

Что нужно сделать, когда хочешь отказаться от мяса

Здесь мой ответ очевиден — не стоит сдерживать себя, поскольку, по моему личному мнению, организм знает, что ему нужно и только стоит к нему прислушиваться.

Однако перед этим я бы рекомендовала обратиться к своему врачу, чтобы быть уверенными, что это не навредит здоровью. Также может помочь консультация выбрать продукты-заменители, которые будут подходить именно тебе, чтобы этот процесс был максимально комфортным.

Насколько важно мясо для здоровья человека и когда лучше отказаться от него — мнение диетолога

Юлия Поворознюк отмечает, что в первую очередь мясо — это полноценный белок, содержащий достаточное количество витамина В12, железа, цинка. И если его долго не употреблять, возникает дефицит, но у каждого человека по-разному проявляется. К примеру, у мужчин часто дефицит возникает чуть позже, потому что у них нет месячного цикла.

Но в целом, по мнению диетолога, за один-два года без употребления продуктов животного происхождения развивается дефицит микронутриентов.

Поэтому с одной стороны, употребление мяса имеет свои преимущества, ведь содержит полноценный белок со всеми незаменимыми аминокислотами, что очень важно для нашего организма для построения наших клеток и их восстановления.

Особенно важно этот продукт употреблять беременным и мамам с лактацией, для того, чтобы нормально сформировался малыш. Также мясо нужно употреблять детям для того, чтобы не было дефицитов В12 и железа.

Также мясо, птицу важно иметь в своем рационе женщинам репродуктивного возраста, потому что очень часто они имеют дефицит цинка, железа, В12. Особенно сильно теряется железо во время менструации.

На фоне стресса в месячные могут быть очень сильными. В таком случае женщина очень многое теряет железа и это сначала приводит к его дефициту, а затем может возникнуть латентный дефицит железа.

Так дефицит может привести к анемии, когда плохо идет наполнение клеток пищевыми веществами, что может вылиться в панические атаки и выраженную тревожность.

В наше стрессовое время в период войны это не очень целесообразно, — считает диетолог Юлия Поворознюк.

Поэтому эксперт советует тем, кто все же решил отказаться от мяса, попытаться его заменить сырами и яйцами. Хотя эти продукты все равно не помогут перекрыть недостаток железа, цинка и В12, поэтому нужно будет дополнительно использовать эти микроэлементы как пищевые добавки.

Прежде всего, если человек стремится изменить стиль питания, Юлия Поворознюк советует сделать чек-ап своего организма, который будет содержать анализы крови, основных микроэлементов как железо (анализ на фертин), а также биохимию печени и почек.

Кроме того, следует проверить уровень B12 в крови, гомоцистеин, цинка, общий белок, альбумин.

Также диетолог советует проверить свой организм, если возникло желание отказаться от мяса, поскольку сразу к этому продукту может вызвать пониженную кислотность или атрофические процессы в желудке, из-за чего он плохо переваривается и вызывает чувство тяжести и слабости.

Тогда причина не в мясе, а в том, что пониженная кислотность. Поэтому нужно произвести фиброгастроскопию и провериться.

Но если человек все же употребляет мясо, то эксперт тоже не советует им злоупотреблять, ведь его достаточно всего — 50-90 граммов на порцию.

Кроме того, к нему следует добавлять что-то кислое: лимонный сок, уксус, рукколу, чеснок, лук, квашеные продукты, ягоды кислые как черника, малина, клубника, могут быть киви или ананасы, мандарины, апельсины.

Все эти продукты содержат органические кислоты, которые будут улучшать усвоение мяса и тогда можно хоть дважды в неделю есть красное мясо и трижды — птицу, но понемногу комбинировать его. Тогда все, в принципе, будет хорошо.

А вот убавлять эту порцию Юлия Поворознюк советует людям старше 45-50 лет, поскольку с возрастом в организме наблюдается снижение кислотности, а потому усвоение продукта будет хуже. Тогда отказ может быть неплохой идеей. И с возрастом можно переходить на рыбу, сыры, яйца, бобовые, орехи.

Людям в репродуктивном возрасте эксперт все же не советует быть категоричными по этому продукту.

Это не очень целесообразно сейчас и в нашем умеренном континентальном климате.

Но иногда люди не только сами выбирают ограничения в пище, но и привлекают к этому своих детей. Поэтому читай, что делать, если ты стремишься перевести своего малыша на вегетарианскую пищу.

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