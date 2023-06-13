Здоровье и красота
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Не мой вариант, но моя история: как переживается отказ от мяса и насколько он целесообразен в современном мире

Даниэла Долотова, редактор сайта 13 июня 2023, 13:00
відмова від м'яса
Фото: Pexels, Unsplash

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