Цена на фруктово-овощную корзину в Украине: что происходит на продовольственных рынках сегодня

На стоимость овощей и фруктов влияют много факторов, в том числе сезонность и погодные условия. Сейчас в Украине изменились цены на набор продуктов для салата: огурцы, помидоры, перец и т.д.

Издание AgroTimes проанализировало, что происходит на фруктово-овощном рынке сегодня.

Цены на овощи в Украине

Сейчас начался сезон массового сбора помидоров, поэтому цена на них резко упала на 39%. А вот похолодание не понравилось теплолюбивым огурцам, которые сразу подорожали на 25%.

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Красные томаты на львовском рынке Шувар за три дня подешевели с 37 грн/кг до 23 грн/кг. Хотя на оптовых рынках Закарпатья их можно найти по 10–20 грн/кг.

Розовые помидоры во Львове стоят дороже — по 55 грн/кг.

А вот цены на другие овощи:

Огурцы — подорожали с 12 грн/кг до 15-17 грн/кг

Белоголовая капуста — подешевела на 14% (до 20-27 грн/кг)

Молодой картофель — 15 грн/кг

Молодой репчатый желтый лук — 25-26 грн/кг

Морковь — 25 грн/кг

Белый кубовидный перец — 65 грн/кг

Красный кубовидный перец — 85 грн/кг

Кабачки — 12 грн/кг

Сладкая кукуруза — подешевела на 25% (20 грн/кочан)

Цветная капуста — 25 грн/кг

Брокколи — 35-50 грн/кг

Цены на фрукты в Украине

Стоимость фруктов на рынках Украины тоже изменилась:

Голубика — подешевела с 290-300 грн/кг до 180-230 грн/кг

Ежевика — 250 грн/кг

Малина — 150 грн/кг

Жимолость — 120 грн/кг

Черешня — 45-60 грн/кг

Вишня — 25 грн/кг

Персики — 30 грн/кг

Абрикосы — 35-55 грн/кг

Арбуз — 26 грн/кг

По данным Нацбанка Украины, инфляция уже пересекла отметку в 20%. Стоимость потребительской корзины украинцев тоже вырастет — до 30%. Читай, почему растут цены в Украине.

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