Цена на фруктово-овощную корзину в Украине: что происходит на продовольственных рынках сегодня

На стоимость овощей и фруктов влияют много факторов, в том числе сезонность и погодные условия. Сейчас в Украине изменились цены на набор продуктов для салата: огурцы, помидоры, перец и т.д.
Издание AgroTimes проанализировало, что происходит на фруктово-овощном рынке сегодня.
Сейчас начался сезон массового сбора помидоров, поэтому цена на них резко упала на 39%. А вот похолодание не понравилось теплолюбивым огурцам, которые сразу подорожали на 25%.
Красные томаты на львовском рынке Шувар за три дня подешевели с 37 грн/кг до 23 грн/кг. Хотя на оптовых рынках Закарпатья их можно найти по 10–20 грн/кг.
Розовые помидоры во Львове стоят дороже — по 55 грн/кг.
А вот цены на другие овощи:
Фото: Pexels
Стоимость фруктов на рынках Украины тоже изменилась:
По данным Нацбанка Украины, инфляция уже пересекла отметку в 20%. Стоимость потребительской корзины украинцев тоже вырастет — до 30%. Читай, почему растут цены в Украине.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!