Повысить курс доллара на 25%: каких цен на продукты питания и топливо ожидать украинцам и что означает новый курс валют

В первый раз с начала полномасштабной войны государственный банк повысил официальный курс. И сразу — на 7 грн. По этому курсу закупают весь импорт: лекарства, технику, продовольствие и горючее. Чего ожидать от курса, быть ли удорожанию продуктов спроса и какая ситуация сейчас на продовольственном рынке?

До сих пор весь импорт в Украину завозили по официальному фиксированному курсу — 29 грн 50 коп. Его Нацбанк не менял с начала полномасштабной войны. Но вчера повысил сразу на 25%.

Исполнительный директор сети магазинов техники Алексей Зозуля опасается, что цены поднимутся значительно, и это ударит по кошелькам каждого.

Как изменятся цены после этого решения — это совсем другая история, и я боюсь, что изменения будут достаточно радикальными. Какой это будет процент — мы можем только ожидать в ближайшие дни.

В одной из крупных сетей, самостоятельно импортирующих продукты, сообщили: из-за нового курса весь импорт подорожает на 25%. Сюда входят и продукты питания, автомобили, лекарства, бытовая химия, бытовые принадлежности.

Есть ли что-нибудь хорошее в этом?

Даже итальянские макароны теперь могут подорожать на четверть — пропорционально удорожанию валюты, по которой их покупают. Зато украинские будут гораздо более привлекательны — покупая их, мы будем способствовать укреплению гривны!

Меньше импорта — меньший спрос на валюту, а значит, давление на курс. Правда, не все можно заменить отечественным. Из-за нашествия российских военных даже соль на полках магазинов не наша.

Но и украинское может подорожать, если цены еще раз повысят на горючее — его удорожание влияет на все цены.

Аналитики рынка горючего говорят: подорожает оно только для оптовых покупателей. А вот на стеллажах цены не изменятся, потому что и нынешние — слишком высокие. В конце месяца операторы собирались снизить их, но теперь этого не произойдет.

Ожидали, что цена на дизтопливо упадет на 8-10 грн, на бензин — до 5 грн на литре, но теперь это подорожание курса займет излишек маржи у трейдеров.

Сдержать свои аппетиты придется и импортерам товаров, чтобы не потерять покупателей, убеждены эксперты.

Директор инвестиционной компании Тарас Козак уверен: паниковать все же не стоит, потому что ставить космические цены никто не отважится.

Это у нас конкурентная среда, импортеров много, и они не смогут дальше повышать цены. Думаю, что цены на импортные товары существенно не возрастут.

Решение Нацбанка специалисты считают вынужденным, дальше держать искусственный курс — слишком дорого. Запас прочности Нацбанка иссяк, и удерживать курс на уровне 29 он уже не мог, это очень радикально уменьшало его резервы.

Заниженный курс бил по нашим экспортерам, которые вынуждены были по нему сдавать всю свою валютную выручку. Поэтому многие придерживали доллары. Теперь валюты в стране станет больше, а это будет способствовать укреплению гривни.

Курс в обменниках в ближайшее время может подскочить, но специалисты предупреждают, это — спекуляция и паника.

Если же наши порты разблокируют, то больше продукции будут продавать за границей. Это насытит рынок валютой, а значит, ощутимо укрепит гривну. Зависит курс и от финансовой помощи Запада, и прежде всего от наших Вооруженных сил. Успехи на фронте будут укреплять экономику и способствовать стабильности гривни.

Что же сейчас будет с зерном, которое заблокировано и не может уехать на экспорт, мы рассказывали ранее.

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