Украина

Повысить курс доллара на 25%: каких цен на продукты питания и топливо ожидать украинцам и что означает новый курс валют

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини Кристина Гавриш, Журналист программы Факты ICTV 22 июля 2022, 14:30

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