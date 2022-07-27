Технический дефолт Нефтегаза и повышение курса доллара. Тимофей Милованов об экономической ситуации в стране

Украинская экономика имеет важное значение во время военного положения. Сейчас ей уделяется большое внимание и правительство пытается стимулировать ее развитие. Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал об экономической ситуации в стране.

В начале военного положения в Украине был разный курс доллара: официальный — замороженный НБУ и неофициальный — в обменниках. НБУ повысил курс доллара по отношению к гривне. Эксперт рассказал, как повлияет на экономику единый рыночный курс.

Милованов говорит, что двойной курс плохо влияет на экономику, потому что не хватает денег в бюджете. Тратили больше на армию, людей, поддержку инфраструктуры, а налогов получали меньше. Поэтому НБУ вынужден был повысить курс согласно рыночному.

— Разница покрывалась долгами, которые заимствует Украина на мировом рынке, а также печатным станком. Физической печати денег нет — это монетизация денег через НБУ. То есть в экономике становится больше денег, а сама экономика производит меньше, поэтому происходит давление на курс, — говорит Милованов.

Из-за повышения курса доллара на украинских прилавках уменьшится количество импортных товаров, а их цена вырастет. Также эксперт отмечает, что с разными товарами будет разная ситуация.

Экономическая ситуация в украинских компаниях

Нефтегаз объявил технический дефолт из-за того, что не может выплатить 350 млн еврооблигаций. Укравтодор и Укрэнерго тоже планируют перенести выплаты кредиторам на несколько лет, чтобы не ухудшить свое положение.

— Очень важно, чтобы все юридически и технически правильно оформлено. Чтобы большинство кредиторов согласились на отсрочку. В таком случае это не дефолт, а реструктуризация. Сейчас компании этим занимаются, — говорит Милованов.

Тимофей Милованов о дефолте Нефтегаза

Что касается ситуации с Нефтегазом, Милованов считает, что это несогласование политики между правительством и Нефтегазом.

— Возможно, это даже более негативный симптом для рынка, чем техническая отсрочка без согласования кредиторов. Ведь это показывает, что у Нефтегаза и правительства разные точки зрения, — говорит эксперт.

По словам Милованова, для госбюджета в текущий период это может быть позитивом, ведь у Нефтегаза останется больше денег. Но в долгосрочной перспективе компании может быть сложно в будущем привлекать средства на проекты развития.

Из-за таких изменений в экономике Украины люди боятся инфляции. Ранее мы рассказывали об инфляции в Украине 2022 года, а также ее причинах и путях преодоления.

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