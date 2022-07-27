Украина

Технический дефолт Нефтегаза и повышение курса доллара. Тимофей Милованов об экономической ситуации в стране

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 июля 2022, 13:39

Больше видео
Нафтогаз повідомив про технічний дефолт: якими будуть наслідки
Дефолт Нафтогаза: как повлияет на украинцев и сможет ли страна закупить газ на зиму
День української державності: Зеленський нагадав, яке свято відзначаємо 28 липня
Нас не разъединить, несмотря на войну! Впервые отмечаем День украинской государственности: что это за праздник и его история
0:07:06
Верховна Рада підтримала рішення призначити Андрія Костіна на посаду генпрокурора
Верховная Рада поддержала решение о назначении нового генпрокурора. Что известно об Андрее Костине
0:05:27
Вадим Денисенко про нові погрози Путіна
Путин поднимает ставки и принуждает к переговорам. Вадим Денисенко об обстрелах Одесского порта и вывозе зерна
Смотреть больше

Последние видео
Нафтогаз повідомив про технічний дефолт: якими будуть наслідки

Дефолт Нафтогаза: как повлияет на украинцев и сможет ли страна закупить газ на зиму
День української державності: Зеленський нагадав, яке свято відзначаємо 28 липня
Нас не разъединить, несмотря на войну! Впервые отмечаем День украинской государственности: что это за праздник и его история
0:07:06
Верховна Рада підтримала рішення призначити Андрія Костіна на посаду генпрокурора
Верховная Рада поддержала решение о назначении нового генпрокурора. Что известно об Андрее Костине
0:03:29
Космос
Бонн вояж! Илон Маск прокомментировал решение РФ выйти из Международной космической станции
0:12:31
Тимофій Милованов про економічну ситуацію в Україні
Технический дефолт Нефтегаза и повышение курса доллара. Тимофей Милованов об экономической ситуации в стране
0:05:27
Вадим Денисенко про нові погрози Путіна
Путин поднимает ставки и принуждает к переговорам. Вадим Денисенко об обстрелах Одесского порта и вывозе зерна
Уніфікована військова форма для жінок у ЗСУ
От белья до зимней одежды: впервые в истории ВСУ для женщин создадут унифицированную военную форму
0:03:50
Вибухи у Харкові 27 липня: наслідки обстрілу міста
Харьков снова в руинах! Оккупанты обстреляли два района города, а спасатели до сих пор достают тела из-под завалов в области
0:07:07
Технический дефолт Нефтегаза и повышение курса доллара. Тимофей Милованов об экономической ситуации в стране
Антоновский мост: что известно о ситуации в Херсонской области и были ли удары ВСУ
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 27 июля
Больше видео
Космос
Читать дальше
Бонн вояж! Илон Маск прокомментировал решение РФ выйти из Международной космической станции
Вадим Денисенко про нові погрози Путіна
Читать дальше
Путин поднимает ставки и принуждает к переговорам. Вадим Денисенко об обстрелах Одесского порта и вывозе зерна

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь