Вывез из Чернигова 2500 человек и едва не получил обвинения в государственной измене. История волонтера о тайной эвакуации

Тысячи украинцев могут благодарить свои спасенные жизни наших волонтеров. Они каждый день доказывают, что это не профессия, а призвание души. Они готовы ехать в самые горячие точки, чтобы спасать жизнь, привозить помощь гражданским и военным, могут найти и передать все необходимое.

Сегодня мы познакомим тебя с волонтером Евгением Замятином. Он вывез из оккупированного Чернигова 2500 человек, операция была секретной. Поэтому ему чуть не инкриминировали государственную измену.

Он и сейчас помогает украинцам, даже открыл свою благотворительную организацию Эдельвейсы. Мужчина рассказал Вікнам о волонтерстве, эвакуации людей из Чернигова и другой своей деятельности.

Евгений рассказывает, что его путь в волонтерстве начался с Майдана. С 2014 года ремонтировал машины для военных на своей СТО. После этого было несколько экологических проектов, которые не воплотились. Мужчина много работал с детьми с ментальными нарушениями. А с 27 февраля 2022 года волонтерство для него стало образом жизни.

Вывез из Чернигова 2500 человек

По его словам, эвакуацию из Чернигова начали проводить параллельно с эвакуацией из Бучи и Ирпеня. Прорывались всюду, где могли.

— Если говорить о Чернигове, это была наша самая масштабная эвакуация. С ней были большие проблемы, потому что мы выпросили с одного коммунального предприятия 12 автобусов.

Эвакуацию не согласовывали ни с кем, потому что те, которые были по разным “зеленым коридорам”, обычно расстреливали, — рассказывает Евгений.

Водители коммунального предприятия согласились поучаствовать в эвакуации и вывезти людей, хотя немного боялись. У водителей забрали мобильные телефоны, труднее всего было объяснить, для чего это делается. Автобусы прятали в лесах трое суток. Ночью лодками перевозили людей через Десну.

— Мы договаривались с ГСЧС и местными, созванивались с ними. Они подходили к другому берегу Десны, мы их перевозили оттуда на другой, завозили в автобусы. Все вместе уехали, когда автобусы наполнились.

Лодки брали у местных, а одну привезли с собой. Она “умерла” самой первой. Россияне обстреливали лодки с берега Десны со стороны Чернигова, — рассказывает волонтер.

Он вспоминает, что порой даже сами попадали под обстрел, но продолжали работать.

— Лодки часто простреливали, поэтому на берегу мы вырезали деревянные колья, забивали в отверстия от пуль и плыли снова.

Из Чернигова мы вывезли около 2500 человек. В общей сложности по всем направлениям, вывезли где-то 3500-4000 человек, — говорит он.

Вспоминает, что за такую “тайную” операцию по эвакуации людей в Чернигове угрожали государственной изменой.

— Это меня так пугали, потому что я вышел на связь и больше не говорил, где водители, и не выдал позиции. Потом, когда мы привезли 12 автобусов, и на вокзале вышли 2500 человек, все поняли, что все хорошо, — вспоминает он.

О благотворительной организации

Евгений является соучредителем Благотворительной организации Эдельвейсы, работал с разными общественными организациями, благотворительными организациями и фондами, ему не понравилось. Евгений пригласил нас на один из складов, показал помощь и рассказал о работе организации.

В общей сложности, в ней работает до сорока человек, если собрать вместе. Склады есть в Киеве, Харькове, Ирпене, больше в центральной Украине. Люди из команды работали в разных фондах, пересекались раньше, так и собрались.

Об экологических проектах

В свободное от волонтерства время Евгений занимается экологической документацией. Когда-то хотел реализовать собственный экологический проект, но на него не нашли финансирования.

— Это должен быть инновационно-технологический парк — Территория Тесла. Это должно быть что-то похожее на домики хоббитов. Но в каждом домике должны были проводить разные занятия: в одном рисуют, в другом лепят, в третьем — гончарство, а также разные реабилитационные мероприятия, — говорит он.

О поддельной гуманитарке

К сожалению, некоторые люди недобросовестно разворовывают гуманитарную помощь. Евгений рассказывает, как однажды столкнулся с поддельной гуманитаркой. Из упаковок кетчупа текла вода, в обертке из-под масла был пенопласт.

— Мы приехали, привезли помощь, нам ребята показали такую “гуманитарку” и спросили, привезли ли мы такое же. Там было несколько таких поддонов.

Это было в Чернигове в марте-апреле 2022 года, тогда еще никто не думал писать заявление или обращаться в полицию.

Позже подобных случаев не встречал. Слышал о таком, но чтобы сам с таким сталкивался, то нет, — делится волонтер.

О помощи из Норвегии

Сейчас организация Евгения получает много помощи из Норвегии.

— У нас там много знакомых, даже родственники некоторых из наших волонтеров — жены, дети уехали в Норвегию. Они там сплотились, мы с ними постоянно на связи, поэтому так и получилось, — продолжает Евгений.

Рассказывает, что его организация плотно сотрудничает с норвежцами примерно с декабря, а первая машина приехала где-то в ноябре. Волонтеры сотрудничают и с украинскими фондами, а также с США, Германией, Швецией.

На складе стояло много колёсных кресел. Это помощь из Норвегии. Их отдают в разные больницы и реабилитационные центры, где есть необходимость. Также простым людям, которым они нужны. На складе осталась даже не третья часть, их было очень много и разных.

В общем, только из Норвегии приезжает две-три машины в месяц. Они передают пищу, колесные кресла, медикаменты, огнетушители, генераторы. Сейчас есть проект по восстановлению школ, поэтому начали передавать разную компьютерную технику для детей в школы.

— В Норвегии есть несколько больших складов, мы делаем списки того, что нужно, они находят это. Часто бывает так, что у них в больницах, например обновляется оборудование, поэтому они нам отправляют его.

О помощи, которую возит на восток

Евгений сейчас в основном возит помощь военным, потому что многие мирные жители уехали. Привозят и генераторы, и разные медикаменты, турникеты, амуницию, бронежилеты, каски и т.д.

На Востоке был, пожалуй, по всем направлениям. Даже были в Купянске непосредственно во время его освобождения. Курахово, Бахмут, Соледар, объездили всю Харьковскую область. В Херсоне тоже были, — делится мужчина.

Говорит: едут обычно легковым автомобилем и бусом. Одна машина полноприводная, чтобы в случае чего могла быстро что-то или кого-то эвакуировать. Впрочем, иногда бывают и недоразумения.

— Однажды везли машину военным, прицепились, почему на иностранных номерах. Но машина на фронт — это же в одну сторону. Начали говорить, что отнимут. Позвонили военным, к которым она должна попасть, те приехали. Машина все же попала к военным, — вспоминает Евгений.

По его словам, отправили военным около 17 машин, две вернули, они даже пригодны для ремонта. Одна из них стоит у КГГА. Ее поставили, чтобы собрать средства на ремонт или покупку нового автомобиля для подразделения.

Если соберут средства и отремонтируют, отправят в подразделение, откуда забрали машину. На момент разговора с Евгением машина стояла возле КГГА два месяца и тогда еще не удалось собрать даже на ремонт. На него нужно около 120-130 тыс. грн.

Военные больше всего просят машины, ведь они быстро расходятся. Зимой просили окопные свечи, грелки, обогреватели, — акцентирует волонтер.

Говорит, что наблюдает у военных разные настроения: одни злые, другие воспринимают все как работу, у некоторых просто нет сил. Говорит, что и у самого бывает выгорание от волонтерства, но он к этому привык.

— Когда обострение, еду куда-нибудь в горячие точки. А там как всегда… Какие-то обстрелы, кого-то куда-то потащить, с чем-то куда-то побежать, убегать от чего-то.

Получил большой прилив адреналина и можно дальше работать, — признается мужчина.

Он советует тем, кто хочет заниматься волонтерством, хорошо подумать, чем они могут быть полезны и хватит ли у них сил и духа. Может быть, лучше ходить на работу, развивать экономику, платить налоги и донатить.

На складе у Евгения висит герб Украины. Он из Офиса президента, его ему подарили, но не хочет говорить кто именно.

По его словам, помощь на складе долго не задерживается. Пытаются хотя бы раз в месяц все раздавать.

Волонтерство на других направлениях

Евгений помогает не только военным. Сейчас его организация помогает детскому отделению онкологии в одной из больниц Киева.

— Приехали туда, а там на кровати детей кладут картонки, чтобы не пробивали пружины. Но они все равно пробивают картон. Им уже завезли много и медицинского оборудования, одно из них — вертикализатор, — говорит мужчина. Хотят сделать ремонт в отделении, ведь за 25 лет там ничего не делали.

Он говорит, что сейчас сборы проводят редко, потому что люди вымотались. Ищут помощи у зарубежных партнеров и различных организаций, желающих помочь.

— Мы стараемся не очень-то собирать средства. Например, если в отделении нужно сделать ремонт — лучше взять шпаклевку, краску и прочее, — объясняет он.

За последний год украинские волонтеры делали невероятные вещи, ими можно восхищаться, гордиться, их истории следует рассказывать другим, ведь они тоже спасают жизнь.

Кроме этого, они поощряют других присоединиться к помощи. Ранее мы рассказывали историю библиотекаря Валентины Колесниковой, которая объединила общину в волонтерстве.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!