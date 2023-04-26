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Вивіз з Чернігова 2500 людей та ледве не отримав звинувачення у державній зраді. Історія волонтера про таємну евакуацію

Богдана Макалюк, редакторка сайту Олена Яковлєва, редакторка сайту 26 Квітня 2023, 19:00
Євген Замятин: історія волонтера, який вивіз з Чернігова 2500 людей

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