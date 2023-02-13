Розповіді

Книги та святкові виступи замінили тонни різної допомоги! Історія бібліотекарки, що об’єднала громаду у волонтерстві

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Лютого 2023, 13:00
Валентина Колєснікова: історія бібліотекарки з Ірклієва про волонтерство

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