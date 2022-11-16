Розповіді
Ексклюзив

Не можу допомогти захисникам фізично, але можу зігріти їх в окопах — як волонтер з інвалідністю робить окопні свічки

Оксана Ротко, регіональна журналістка Вікон у Львові 16 Листопада 2022, 13:30
Вадим Базюк

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