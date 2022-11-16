Не можу допомогти захисникам фізично, але можу зігріти їх в окопах — як волонтер з інвалідністю робить окопні свічки

32-річний Вадим Базюк зі Львівщини вже майже два місяці виготовляє окопні свічки. Після нещасного випадку чоловік вже понад десять років пересувається на кріслі колісному.

Пальці рук у нього не працюють. Проте Вадим не любить сидіти без діла. Раніше він майстрував дерев’яні дощечки для нарізання. Відео своєї роботи викладав у TikTok.

А після повномасштабного вторгнення зрозумів, що прагне допомагати нашим захисникам. Спершу донатив, а кілька місяців тому прочитав, що військовим потрібні окопні свічки, і вирішив спробувати зробити свічку самостійно.

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Розумію, що я хлопцям не можу допомогти фізично на передовій. Я дуже радий тому, що можу допомогти хоча б якось їм, зігріти їх в окопах.

Вадим любить риболовлю й часто бере з собою банки консервованої кукурудзи, тож їх зібрав, відмив та вирішив використати для свічок.

Купив трохи парафіну. Але не все вдавалось відразу. Робота йшла досить повільно. Проблеми виникли й із картоном.

Було бажання просто спробувати, чи зможу я зробити це самостійно. Я не мав мети робити їх сотнями.

— Спершу зробив 13 свічок. У мене пальці не працюють на руках, і були деякі моменти розчарування, що я не можу закрутити картон в баночку, а потім я пристосувався. І вже друга партія вийшла краще.

У соцмережах Вадим побачив машинку для накручування картону, попросив свого друга, і той виготовив таку ж для Вадима. Тепер робота пішла швидше.

Перші свічки волонтер відправив на східний напрямок, отримав позитивні відгуки та взявся робити ще більше. До роботи залучив друга Назара.

Хлопці купляють банки, парафін та картон за донати. За день найбільше їм разом вдалося зробити 450 свічок різних розмірів. Зараз виготовляють три види: найменша горить до двох годин, середня — до чотирьох, а найбільша — аж до восьми годин.

Ця свічка добра тим, що вона горить за дуже складних умов: вітер, сніг, дощ. Вона не намокає, її можна підпалити в будь-який момент.

— Свічки маленького розміру добре брати хлопцям, які пересуваються з позиції на позицію. А вже свічками побільше хлопці нагрівають собі бліндаж, готують їжу, кип’ятять воду, роблять каву, чай.

Вадим із Назаром встигли передати на передову понад півтори тисячі свічок різних розмірів. Нині їхні вироби гріють захисників на усіх напрямках фронту. Усю свою роботу хлопці знімають та викладають у TikTok.

Люди реагують і вподобайками, і донатами. Декотрі підтримують волонтерів своєю продукцією. Так, бджолярі відправляють хлопцям віск, який ті додають до парафіну. Разом така суміш довше горить та приємно пахне.

Спершу хлопці плавили парафін у звичайному чайнику, а нещодавно такі ж волонтери з Дніпра надіслали їм спеціальну конструкцію, яка дозволяє плавити більші об’єми та полегшує роботу.

Тут внизу плитка електрична, яка прикріплена до металевої такої ванночки, й ми туди всередину складаємо парафін, він топиться — дуже зручно краники зроблено. Ми дуже вдячні за таку допомогу.









На свічках хлопці не зупинились, за донати вони купили бійцям більше півсотні комплектів термобілизни та замовили 410 термопакетів. Волонтери кажуть, хочуть закрити усі потреби пов’язані з теплом, які є у військових.

Ми хочемо зробити для хлопців якомога більше тепла.

— Це не обов’язково означає те, що ми будемо тільки свічки їм передавати. Можливо, ми надалі ще більше замовимо: терморукавиці, термошкарпетки, можливо генератори, побачимо по своїх донатах.

Щоб швидше перетворити парафін на свічки та зігріти наших захисників, хлопці передають матеріал іншим волонтерам, які також виготовляють свічки.

Вже 25 людей з усіх куточків України отримали по 10 кг парафіну.

Тепер із новим обладнанням хлопці планують робити близько тисячі свічок за день. Найбільше їх мотивують відгуки бійців з передової та слова вдячності.

Радіють, що своєю роботою вони можуть трохи полегшити бійцям побут на передовій і також долучитися до нашої перемоги.

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