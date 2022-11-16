Не могу помочь защитникам физически, но могу согреть их в окопах — как волонтер с инвалидностью делает окопные свечи

32-летний Вадим Базюк с Львовской области уже почти два месяца делает окопные свечи. После несчастного случая мужчина уже больше десяти лет передвигается на кресле колесном.

Пальцы рук у него не работают. Однако Вадим не любит сидеть без дела. Раньше он мастерил деревянные дощечки для нарезки. Видео своей работы выкладывал в TikTok.

А после полномасштабного вторжения понял, что стремится помогать нашим защитникам. Сначала донатил, а несколько месяцев назад прочитал, что военным нужны окопные свечи, и решил попытаться сделать свечу самостоятельно.

Сейчас также смотрят

Понимаю, что я ребятам не могу помочь физически на передовой. Я очень рад тому, что могу помочь им хоть как-то, согреть их в окопах.

Вадим любит рыбалку и часто берет с собой банки консервированной кукурузы, поэтому их насобирал, отмыл и решил использовать для свечей.

Купил немного парафина. Но не все удавалось сразу. Работа шла медленно. Проблемы возникли и с картоном.

Было желание просто попробовать, смогу ли я сделать это самостоятельно. Я не имел цели делать их сотнями.

— Сначала сделал 13 свечей. У меня пальцы не работают на руках, и были некоторые моменты разочарования, что я не могу закрутить картон в баночку, а потом я приспособился. И уже вторая партия получилась лучше.

В соцсетях Вадим увидел машинку для накручивания картона, попросил своего друга, и тот изготовил такую ​​же для Вадима. Теперь работа пошла быстрее.

Первые свечи волонтер отправил на восточное направление, получил положительные отзывы и принялся делать еще больше. К работе привлек друга Назара.

Ребята покупают банки, парафин и картон за донаты. За день больше всего им вместе удалось сделать 450 свечей разных размеров. Сейчас производят три вида: самая маленькая горит до двух часов, средняя до четырех, а самая большая до восьми часов.

Эта свеча хороша тем, что она горит при очень сложных условиях: ветер, снег, дождь. Она не намокает, ее можно зажечь в любой момент.

— Свечи маленького размера хорошо брать ребятам, которые двигаются с позиции на позицию. А уж свечами побольше ребята нагревают себе блиндаж, готовят еду, кипятят воду, делают кофе, чай.

Вадим с Назаром успели передать на передовую более полутора тысяч свечей разных размеров. Сейчас их изделия греют защитников по всем направлениям фронта. Всю свою работу ребята снимают и выкладывают в TikTok.

Люди реагируют и лайками, и донатами. Некоторые поддерживают волонтеров своей продукцией. Так, пчеловоды отправляют ребятам воск, который добавляют в парафин. В результате такая смесь дольше горит и приятно пахнет.

Сначала ребята плавили парафин в обычном чайнике, а недавно такие же волонтеры из Днепра направили им специальную конструкцию, которая позволяет плавить большие объемы и облегчает работу.

Здесь внизу плитка электрическая, которая прикреплена к металлической такой ванночке, и мы туда внутрь складываем парафин, он топится — очень удобно краники сделаны. Мы очень благодарны за такую помощь.









На свечах ребята не остановились, за донаты они купили бойцам более полусотни комплектов термобелья и заказали 410 термопакетов. Волонтеры говорят, что хотят закрыть все потребности, связанные с теплом, которое есть у военных.

Мы хотим создать для ребят как можно больше тепла.

— Это не обязательно означает, что мы будем только свечи им передавать. Возможно, мы дальше еще больше закажем: термоперчатки, термоноски, возможно генераторы, увидим по своим донатам.

Чтобы быстрее превратить парафин в свечи и согреть наших защитников, ребята передают материал другим волонтерам, которые также производят свечи.

Уже 25 человек со всех уголков Украины получили по десять килограммов парафина.

Теперь с новым оборудованием ребята планируют производить около тысячи свечей в день. Больше всего их мотивируют отзывы бойцов с передовой и благодарности.

Радуются, что своей работой они могут немного облегчить бойцам быт на передовой и приобщиться к нашей победе.

Полномасштабная война кардинально изменила жизнь многих украинцев. Не стала исключением и ресторатор из Киева, которая переквалифицировалась на волонтера. Читай историю киевлянки, которая занимается тысячами переселенцев.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!