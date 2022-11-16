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Эксклюзив

Не могу помочь защитникам физически, но могу согреть их в окопах — как волонтер с инвалидностью делает окопные свечи

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 16 ноября 2022, 13:30
Вадим Базюк

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