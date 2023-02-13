Книги и праздничные выступления заменили тонны разной помощи! История библиотекаря, что объединила общину в волонтерстве

Волонтерство в Украине стало большим национальным движением. Едва ли не каждый присоединялся к сборам, ходил плести маскировочные сетки, собирал гуманитарные наборы, принимал переселенцев и т.д. Миллионы людей приобщились к помощи, но есть те, кто взял на себя ответственность в организации.

Валентина Колесникова организовывает волонтерскую помощь Ирклиевской общине Черкасской области. Продуктовые наборы, вещи и средства гигиены, сборы на авто и даже доставка помощи на фронт — все это делала Валентина. Она — библиотекарь в селе Ирклиев, знает людей, поэтому смогла все организовать. Ее историю рассказали на Platfor.ma.

49-летняя Валентина вспоминает, что узнала о начале полномасштабной войны через интернет. Не могла в это поверить, пока не услышала в своем селе звуки сирен. Тогда она пришла к сельскому голове и сказала, что нужно провести сбор. Надо приобщаться к помощи военным.

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Тогда мужчины начали делать блок посты и дежурить на них, а односельчане носили им горячий чай и бутерброды. На тот момент в селе был парень, работавший в воинской части в Золотоноше, сейчас он на передовой. Ирклиевцы начали сотрудничать и помогать военным из их района.

Валентина собирала помощь от всех людей, а в центральной усадьбе Ирклиева все распределяли: консервация в одну сторону, средства гигиены в другую. Всегда спрашивали военных об их нуждах и пытались их исполнять.

Как стала библиотекарем

Валентина еще в 1990-х годах поступила на учебу в Черкассы. Изучала на филологическом факультете украинский язык и литературу. Однако стало ясно, что мать не сможет обеспечить обучение и пришлось покинуть университет.

Дома она работала санитаркой в больнице, потом выучилась на бухгалтера и вышла замуж. Также работала на почте, но ходила на танцы и пела в хоре. Так получилось, что получила работу заведующей клубом, тогда выучилась в Каневе на библиотекаря.

— Мне профессия нравится. Я люблю общение с людьми. Однако еще до этой работы ездила на многие выставки народных умельцев, ведь люблю творчество, в частности вышивать и вязать, — рассказывает Валентина.

Она вспоминает, когда работала заведующей клубом, то ирклиевцы принимали участие во всех областных мероприятиях. До полномасштабной войны были и в Каневе, и на Сорочинской ярмарке, и на Певческом поле, и в Пирогово. Кроме того, посещали все праздники в Черкассах и в своей общине.

Теперь мечтаю о возвращении всего этого. Все оказалось столь ценно именно тогда, когда мы его потеряли.

Война переключила нас на другой фронт, но у нас даже мысли нет о том, что не будет победы, что мы не будем петь наших песен, или вышивать наши рушники. Мы их и сейчас шьем и поем, но больше для успокоения, для обновления души. Как своеобразная терапия, — признается библиотекарь.

Она отмечает, что нельзя сейчас потерять искусство. Ведь оно — часть нас.

Как библиотекарь, она замечает, что люди сейчас начали читать больше украинских книг. Всем хочется отвлечься от новостей. Много украиноязычной литературы читаю переселенцы, преимущественно дети и пожилые люди. Молодежь постоянно в смартфонах.

— Просят что-нибудь на украинском, Шкляра или Лиса почитать, порадовать душу. Читается оно все красиво, все наше, родное, украинское. К сожалению, у нас мало этой литературы.

Если у меня есть 600 книг, то они уже зачитаны-перечитаны. Литература стоит дорого, а сейчас актуальны другие нужды, — говорит она.

О волонтерской деятельности

Валентина рассказывает, что с первых дней полномасштабного вторжения имеет команду из четырех человек. Всё это время они делают то, что просят ребята на передовую. Также помогают мирным жителям на деоккупированных территориях и переселенцам.

— Как-то незаметно друг друга нашли. Бросаешь клич: “Девчата, надо это делать”. Они приходят, становятся и делают. Каждый хотел где-то себя проявить, чем-то помочь, — рассказывает библиотекарь.

В команду входят Наталья Ивановна — начальник отдела образования общины, Руслан Викторович — юрист в Ирклие и еще два водителя. Благодаря своей работе Валентина знает всех людей в селе, поэтому односельчане отзываются на клич.

Волонтер говорит, что даже бабушки приносили свои полотенца, одеяла, марли — все, что хранили в своих сундуках. Все натуральные полотенца из льна везли в госпитали, ведь это там было нужно. Много одежды, полотенец, одеял и подушек отвезли в госпиталь на Бахмутское направление.

С началом зимы начали делать окопные свечи. Люди приносили, что имели: кто воск, кто картон. Производством занялись отдельные семьи, а Валентина с командой возили на передовую. Кроме этого, закупали комплекты термобелья. Также собрали в селе 20 тонн овощей для киевской фабрики, которая делала сухие борщи для военных.

В сельской церкви готовят консервации. Сортируют по сеткам овощи, перебирают вещи. Удалось даже собрать деньги на десять машин для ВСУ.

Команда Валентины отвозила помощь на Бахмутское направление, а также на Херсонское. Посещали госпиталь в Херсонской области. Чтобы поехать на передовую, нужно найти, чем ехать. Каждый раз нужно 15 тыс. грн на солярку или на бензин, все это ищут самостоятельно.

— Чтобы найти поддержку, обзваниваю хозяйства, прошу денег: “Мы собираемся ехать туда и туда. Нам нужно то и то”. Кто-то даст 20 литров горючего, кто-то тысячу гривен. Так же предприниматели и просто небезразличные люди. Люди отзываются. За все время все, что мы хотели сделать, все у нас получается, — рассказывает Валентина.

Она говорит, что привозят помощь, разгружают машину и уезжают.

— Ребята на передовой обижаются, что некоторые едут будто для фотографий или покрасоваться. Они не разговаривают. Ничего не рассказывают. На контакт очень плохо идут. Может, им трудно говорить — в душу не лезем. Там совсем другая ситуация, — говорит библиотекарь.

О переселенцах

Валентина рассказывает, что в их селе переселенцы постоянно меняются. Мало людей осталось с начала полномасштабного вторжения. Они обычно не идут на контакт и ничего не рассказывают.

— Как бы вы чувствовали себя, если бы взяли рюкзака, ребенка и уехали из разрушившегося дома? Что, если город или село, где вы жили, разрушили? — спрашивает женщина.

Она отмечает, что им нужна помощь. Ведь их могут перестать обеспечивать, мол, адаптационный период истек. Так что они начинают злиться.

— Если я знаю сельского человека, я как-то с ним разговариваю. Знаю, что кого спрашивать, а что не спрашивать. Этих людей мы не знаем, у них совсем другой менталитет. Это очень большая травма, которую мы еще не оценили, — объясняет Валентина.

Женщина говорит, что ее волонтерство в том, чтобы помочь военным и переселенцам, но в души она им не заглядывает. Ведь никто на это права не давал.

Я с нетерпением жду, когда буду писать формуляры и издавать книги, а не таскать мешки или плести сетки, глядя на слезы матерей, чьи дети на войне, — признается библиотекарь.

Она на связи всегда. Может даже ночью принять звонок и начать что-то делать. Рассказывает, иногда военные звонят просто поговорить, потому что им это тоже очень нужно.

Нашим защитникам помогают все. Каждый находит то дело, которое ему по силам. Ранее мы рассказывали историю волонтера с инвалидностью, который производит окопные свечи.

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Фото: Platfor.ma