Рассказы

Книги и праздничные выступления заменили тонны разной помощи! История библиотекаря, что объединила общину в волонтерстве

Богдана Макалюк, редактор сайта 13 февраля 2023, 13:00
Валентина Колєснікова: історія бібліотекарки з Ірклієва про волонтерство

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