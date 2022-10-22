Украина

Самостоятельно вывезли более тысячи книг из-под российских обстрелов: как супруги спасали сельскую библиотеку

Виктория Мельник, редактор сайта 22 октября 2022, 21:30

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