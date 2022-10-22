Самостоятельно вывезли более тысячи книг из-под российских обстрелов: как супруги спасали сельскую библиотеку

В историю войдут не только боевые действия. Будущие поколения будут изучать жизнь и поступки героев, спасавших во время войны людей, животных, музеи и историческое наследие от русской орды. И героями этими будут люди, которые сами себя ими не называют.

Она — библиотекарша, а он — водитель. И на их Запорожце, не дожившем до Победы, они смогли вывезти из-под российских обстрелов более тысячи украинских книг. У Виктора и Валентины Ганцевых не было времени на размышления: снаряд “лег” прямо в центре поселка Солдатское, которое находится в 20 километрах от границы с РФ.

Спасти библиотеку вопреки всему

Библиотека в Солдатском была лучше, чем мечтали местные жители. Благодаря децентрализации и присоединению поселка к Тростянецкому сообществу, немецкие спонсоры организовали в селе современную читальню.

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Читальню открыли в День Святого Николая, а уже 24 февраля сюда зашли российские войска, — вспоминает Валентина.

Местные жители вспоминают: войска РФ заходили в село с ощущением скорой победы — даже махали руками жителям Солдатского. Но скоро в село вошли украинские военные, поэтому россияне начали мстить прямо по селу: большинство зданий здесь почувствовали на себе “русский мир”.

Ракетой они ударили по зернохранилищу Солдатского, которое находилось рядом с новенькой библиотекой. Именно оттуда прилетело и в библиотеку.

По воспоминаниям Валентины, весь зал тогда был разрушен: потолок, окна, стены и пол.

В семь утра мне звонят по телефону и говорят: библиотеки нет. А я говорю: как нет? Она только два месяца поработала. Это был наш центр общения.

Тогда и решили спасать все книги — под самолетами на 40-летнем Запорожце вывозили новенькие книги. Уже после поступка начали думать, а как они вообще смогли это сделать?

После освобождения села библиотеку отремонтировали и Валентина расставила каждую книгу на свое место. Теперь здесь снова сидят дети и взрослые, а библиотекой могут гордиться все в районе.

Говорят, что муж и жена — это крепкие родственные связи, которые не порвет никто. Истории, похожие на эту — впечатляют. А о других супругах, которые самостоятельно отбивали россиян — читай в материале.

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