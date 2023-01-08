Поради

“Хочу ефективно волонтерити. Як при цьому не вигорати?”

Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро

Психолог

Олена Яковлєва, редакторка сайту 08 Січня 2023, 11:00
Як волонтерам не вигорати емоційно - поради психолога
Фото: Pexels

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Поради

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Відповідає
Андрій Жельветро
Андрій Жельветро
Психолог

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