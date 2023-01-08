“Хочу ефективно волонтерити. Як при цьому не вигорати?”

Психолог
Волонтери справді “воюють” на другому фронті. Хоч їхню діяльність не завжди видно, але бездіяльність одразу помітили б усі.
Завдяки відданим та сміливим українцям та українкам наші військові мають додаткову підтримку та мотивацію захищати рідну країну від ворога. А ще мільйони цивільних та переселенців можуть забезпечувати свої базові потреби.
Однак волонтерам варто запам’ятати, що піклуватись потрібно не лише про інших, але й про себе. Інакше є ризик швидко вигоріти, втратити сон та ентузіазм.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Андрій Жельветро (@andrey.zhelvetro)
Допис, поширений Андрій Жельветро (@andrey.zhelvetro)
Раніше ми розповідали, як стати волонтером в Україні та що для цього потрібно.
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