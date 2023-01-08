“Хочу ефективно волонтерити. Як при цьому не вигорати?”

Волонтери справді “воюють” на другому фронті. Хоч їхню діяльність не завжди видно, але бездіяльність одразу помітили б усі.

Завдяки відданим та сміливим українцям та українкам наші військові мають додаткову підтримку та мотивацію захищати рідну країну від ворога. А ще мільйони цивільних та переселенців можуть забезпечувати свої базові потреби.

Однак волонтерам варто запам’ятати, що піклуватись потрібно не лише про інших, але й про себе. Інакше є ризик швидко вигоріти, втратити сон та ентузіазм.

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Допомагай лише тоді, коли відчуваєш надлишок ресурсів (емоційних, матеріальних тощо). Ділись своїми емоціями та переживаннями з близькими. Адже кожна людина хоче, щоб її розуміли та підтримували. Роби паузи впродовж дня та обов’язково влаштовуй собі вихідні протягом тижня. У цей час будь з тими, хто тобі важливий, та доглядай за собою. Займайся одним конкретним напрямком допомоги, а не намагайся встигнути всюди. Це може бути допомога переселенцям, військовим, тваринам тощо. Не очікуй вдячності за свою допомогу. Як показує життя, люди часто сприймають діяльність волонтерів, як належне. А часом навіть можуть вимагати від тебе більшого. Однак не звинувачуй їх. Твоя мета — добра справа, а не овації. Об’єднуйся з іншими волонтерами, які займаються тим самим напрямком, що й ти. Кооперація завжди додає сил, а однодумцям, як правило, довго не треба нічого пояснювати.

Раніше ми розповідали, як стати волонтером в Україні та що для цього потрібно.

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