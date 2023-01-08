“Хочу эффективно волонтерить. Как при этом не выгорать?”

Психолог
Волонтеры действительно “воюют” на втором фронте. Хотя их деятельность не всегда видна, но бездействие сразу заметили бы все.
Благодаря преданным и смелым украинцам и украинкам у наших военных есть дополнительная поддержка и мотивация защищать родную страну от врага. А еще миллионы гражданских и переселенцев могут обеспечивать свои базовые нужды.
Однако волонтерам следует запомнить, что заботиться нужно не только о других, но и о себе. Иначе есть риск быстро выгореть, потерять сон и энтузиазм.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Андрій Жельветро (@andrey.zhelvetro)
Допис, поширений Андрій Жельветро (@andrey.zhelvetro)
Раньше мы рассказывали, как стать волонтером в Украине и что для этого нужно.
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