“Хочу эффективно волонтерить. Как при этом не выгорать?”

Волонтеры действительно “воюют” на втором фронте. Хотя их деятельность не всегда видна, но бездействие сразу заметили бы все.

Благодаря преданным и смелым украинцам и украинкам у наших военных есть дополнительная поддержка и мотивация защищать родную страну от врага. А еще миллионы гражданских и переселенцев могут обеспечивать свои базовые нужды.

Однако волонтерам следует запомнить, что заботиться нужно не только о других, но и о себе. Иначе есть риск быстро выгореть, потерять сон и энтузиазм.

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Помогай только тогда, когда ощущаешь избыток ресурсов (эмоциональных, материальных и т.п.). Делись своими эмоциями и переживаниями с близкими. Ведь каждый человек хочет, чтобы его понимали и поддерживали. Делай паузы в течение дня и обязательно устраивай себе выходные в течение недели. В это время будь с теми, кто тебе важен, и ухаживай за собой. Занимайся одним конкретным направлением помощи, а не пытайся успеть повсюду. Это может быть помощь переселенцам, военным, животным и т.п. Не ожидай благодарности за свою помощь. Как показывает жизнь, люди часто воспринимают деятельность волонтеров как должное. А иногда даже могут потребовать от тебя большего. Однако не обвиняй их. Твоя цель — хорошее дело, а не овации. Объединяйся с другими волонтерами, занимающимися тем же направлением, что и ты. Кооперация всегда придает силы, а единомышленникам, как правило, долго не нужно ничего объяснять.

Раньше мы рассказывали, как стать волонтером в Украине и что для этого нужно.

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