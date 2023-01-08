Советы

“Хочу эффективно волонтерить. Как при этом не выгорать?”

Отвечает
Андрій Жельветро
Андрей Жельветро

Психолог

Елена Яковлева, редактор сайта 08 января 2023, 11:00
Як волонтерам не вигорати емоційно - поради психолога
Фото: Pexels

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Советы

“Хочу эффективно волонтерить. Как при этом не выгорать?”
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Андрій Жельветро
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Психолог

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