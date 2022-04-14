Не берися за все одразу — поради волонтерам, як подбати про себе

Олена Яковлєва, редакторка сайту 14 Квітня 2022, 16:00
Як волонтерам подбати про себе під час війни - поради психологині
Фото: Pexels

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