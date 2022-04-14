Не берись за все сразу — советы волонтерам, как позаботиться о себе

Волонтеры — современные герои и очень важное звено в государстве, особенно во время войны. Именно они закрывают своим трудом “пробелы” органов власти, помогают людям в труднодоступных регионах, координируют усилия людей, которые тоже хотят приобщиться к доброму делу.

Однако добровольным помощникам нужно заботиться не только о других, но и о себе. Психолог Катя Герман дала советы волонтерам, как позаботиться о себе во время войны.

Ты не сможешь помочь всем

Не нужно ставить своей целью спасти всех, потому что это, к сожалению, невозможно. Подумай об этом под другим углом. Помощь одному человеку — это невероятно. Помощь 1000 людям — тоже невероятно. Так что сама помощь — это прекрасно.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Помни о физическом теле

Можно снизить тревогу благодаря физическим упражнениям и заботе о себе. Не забывай есть и спать. Вероятно, когда твои близкие говорят “одень теплый свитер”, “поешь перед выходом”, “успей до комендантского часа”, это забота о тебе, а не глупости.

Не берись за все запросы

Выбери себе конкретное направление работы. Это поможет сфокусироваться, получить качественный результат и сохранить свой ресурс.

Если видишь, что устал/-ла, отдохни

Все люди устают. Запиши себе, кому и что можно делегировать, пока отдыхаешь.

Отказать в помощи — нормально

Если ты не хочешь/не можешь/не знаешь, как помочь, скажи об этом честно. Лучше люди найдут эксперта-волонтера в том направлении, чем ты отдашь свой, уже и так взятый в кредит, ресурс.

Если взял в дело запрос — в конце поинтересуйся, как все прошло

Старайся видеть результат своих стараний. Это важно, чтобы не потерять мотивацию и не выгореть. Успех окрыляет и придает силы продолжать борьбу со злом.

Верь в ВСУ и люби Украину

Пожалуй, это самый главный совет. Никогда не опускай руки и помни, что сейчас каждый на своем месте работает ради общей победы. Вместе мы сила!

Уже почти два месяца Украина живет в режиме “все для победы”. Полномасштабная война изменила каждого украинца, каждое предприятие, каждую общину и коллектив. Рестораны начали кормить терроборону и пожилых людей, украинцы тысячами выстроились разбирать завалы разбомбленных городов.

Александр Федченко превратил свой автосервис в волонтерский центр. Теперь он бесплатно ремонтирует машины военных, волонтеров и спасателей. Заказы не прекращаются, как и война.